La opinión de Charlie Munger acerca de la envidia en la vida y los negocios

Charlie Munger es un inversor multimillonario, filántropo y vicepresidente de Berkshire Hathaway. El mismo explica que su principal motivación a la hora de acumular riqueza era la libertad que le otorgaba. Añade que le gustaría ver a más gente siguiendo su ejemplo, que muchos otros buscasen asegurar su propia independencia para actuar, tanto en la vida como en los negocios.

Munger dice que nunca comparó su riqueza con la de los demás. En una reunión que cada año celebra con el medio Dairy Journal, del cual es el director, el afamado inversor afirmaba de manera rotunda que: "El mundo no lo dirige la avaricia, sino la envidia".

La envidia es algo normal

Según las estimaciones de la revista Forbes, la fortuna del nonagenario Charlie Munger (98 años de edad) se sitúa en torno a los 2.200 millones de dólares. A pesar de su enorme patrimonio, la misma publicación indica que existen más de 1.300 multimillonarios cuya riqueza es superior a la de Munger. Por ejemplo, su amigo y socio inversor Warren Buffet, cuenta con en torno a 114.000 millones de dólares.

El mismo asegura que es normal que la gente se vuelva envidiosa, pues sin importar lo que una persona posea, siempre habrá otra que la supere. "He vencido a la envidia en mi propia vida. No envidio a nadie, no me importa nada lo que alguien más pueda tener. Pero a otra gente este sentimiento la vuelve loca", explicaba. A pesar de esto, admite que es una emoción que experimentó en el pasado, y que sintió con respecto a Warren Buffett.

Que las emociones no te condicionen

En el año 2017, Munger explicaba que los celos y la envidia son algo que siempre intenta evitar en el mundo de los negocios. Estas emociones pueden condicionar las decisiones más transcendentales, y por tanto perjudicar la trayectoria profesional del individuo. Dos años más tarde, admitía a CNBC que uno de los "secretos más simples" para vivir una vida larga y feliz es evitar la envidia.

Un estudio que publicó el servidor EconStor demostró que aquellas personas que suelen sentir envidia tenderán más a padecer un menor bienestar y una salud mental más mediocre. Con respecto a las redes sociales, estas cuentan con un papel importante a la hora de alimentar la envidia, sean ciertas o no la mayoría de publicaciones, pues en estas lo más normal es que la gente muestre solamente los mejores aspectos de sus vidas.

A pesar de verlo como algo común, Munger no admite que no entiende por qué la gente no está hoy en día más satisfecha con lo que tiene. Él pasó por la Gran Depresión y el empeoramiento en las condiciones de vida que le acompañaron. Además, citaba también las mejorías con respecto a hace dos siglos. "Las personas dan por hecho que son hoy cinco veces más ricas. Lo único en lo que piensan es que alguien tiene ahora más que ellos, y consideranque no es justo", afirma Munger.