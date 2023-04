Por qué la gente debería ser más abierta para hablar de dinero en el trabajo, según financiera

Muchas personas no consideran adecuado hablar de un tema tan importante como el dinero, a pesar de que en general sí piensas que al hacerlo sus vidas mejorarían. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la empresa de investigación y análisis de mercados, The Harris Poll, el 66% de los estadounidenses cree que abrirse a hablar de dinero es fundamental para alcanzar la libertad financiera, aunque el 62% afirme a su vez que no habla nunca de este tópico.

Siguiendo con la misma pesquisa, el 34% estaría dispuesto a mencionar su salario en su perfil de LinkedIn. Este porcentaje aumenta en la 'Generación Z' (53%) y en los 'millennials' (58%). Además, se refleja que en general la gente está más abierta a esta transparencia en redes, antes que con compañeros de trabajo.

Aprovechar el efecto 'online'

La presidenta de Empower Personal Wealth, Carol Waddell, asegura que es posible aprovechar ese impulso que la gente siente en la red, para que cada vez más personas eleven el tono y se abran a tratar el tema de la remuneración, aunque no sea en el cara a cara.

"Cuando los individuos crecen, se les enseña a recelar de hablar de este tópico. Pero cuando lo haces en línea, entonces tienes la posibilidad de abordar el tema sin verte las caras con alguien, y esto hace que no se sienta como una charla personal en la que se presume de ingresos. Y es que en realidad presentas información en un foro donde la gente busca distintos datos", argumenta Waddell.

Una aparente contradicción

Esa aparente contradicción entre que muchos creen que hablar del tema les mejoraría la vida, y otros muchos que sin embargo prefieren no hacerlo, se esconde una importante brecha. El 68% de los encuestados admite que evita conversaciones incómodas sobre dinero en el trabajo, y solo el 19% asegura haber preguntado a compañeros por su salario.

Siguiendo con las cifras, el 56% dice que le gustaría que tratar este tópico no fuese un tabú, así como que las charlas abiertas sobre remuneraciones les ayudasen a estar más motivados y a evitar malentendidos.

Los trabajadores preguntados también consideran que, de extenderse la transparencia sobre los salarios, los lugares de trabajo obtendrían beneficios tanto sociales como morales. Por ejemplo, comentan que esta transparencia en las oficinas ayudaría a combatir la brecha salarial de género .

Pasar a la acción

Conociendo esta realidad, Waddell cree que dichos números son prueba suficiente de que la gente debería comenzar a tratar el tema del dinero en el trabajo, pues empoderaría a los empleados. "El estudio muestra que todo el mundo tiene preocupaciones con el dinero, por lo que hablarlo abiertamente será clave. Agrega que, según predice, es "cuestión de tiempo" que esta cuestión se normalice en el mundo laboral.

Otros datos del informe son que el 67% de trabajadores se sentiría cómodo a la hora de pedir un aumento de sueldo. Sin embargo, la cifra sube al 74% para hombres, y baja al 59% en caso de las mujeres. Si se trata de abordar el tópico con compañeros de trabajo, los porcentajes son sustancialmente inferiores: 50% por parte de la facción masculina, 36% para su contraparte femenina.