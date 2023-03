Así es el estricto y millonario régimen de un CEO para acortar su edad biológica a 18 años

La frase "el dinero todo lo puede" se cumple al completo en la vida de Byran Johnson, multimillonario y CEO de Kernel, una empresa que puede monitorear y registrar la actividad cerebral. Y es que el empresario de 45 años, a partir de un estricto régimen de rejuvenecimiento de varios millones de euros al año, intenta acortar su edad biológica.

Así lo evidencia una reciente publicación de Fortune, en la que Johnson describe las rígidas intervenciones médicas que ha recibido que, a día de hoy, "le dan una salud cardiaca de un hombre de 37 años, la piel de una persona de 28 años y la capacidad pulmonar de un joven de 18".

En la entrevista, el CEO de tecnología explica que "quiere vivir mucho tiempo para disfrutar más de lo que ofrece la vida", a partir de un régimen de rejuvenecimiento que tiene un valor de 2 millones de euros al año.

Apuesta en la medicina y en la tecnología

"Amo la vida", argumenta Johnson, quien a partir de sus intervenciones médicas se podría "demostrar de manera dramática que el envejecimiento puede ralentizarse y revertirse, cambiaría todo para la raza humana", señala su equipo médico.

"¿Tengo miedo de morir? No.", agrega. Hace unos años, Johnson señala que aprendió a volar un avión y recibió su licencia de vuelo. "Me sorprendió lo bien que volaba el avión con el piloto automático", dice. "Me preguntaba si podría construir un piloto automático para mí y mi cuerpo". Para ello, ha apostado por la medicina y la tecnología.

Estricta rutina

Su intensa búsqueda para acortar su edad biológica, lo llevó a adherirse a un enfoque estricto con el objetivo de revertir el envejecimiento con la ayuda de un equipo de 30 personas, desde nutricionistas hasta especialistas en resonancia magnética, señala la publicación.

Se somete a escaneos de grasa corporal diarios, resonancias magnéticas de rutina y, a menudo, pruebas invasivas de muestras de sangre y heces para ver la edad biológica de sus órganos.

Los 100 protocolos diarios

Tiene 100 protocolos diferentes integrados en su día, cuenta el empresario. Johnson consume exactamente 1.977 calorías al día y más de 30 kilos de verduras al mes.

Su desayuno es una mezcla estándar de brócoli, coliflor, lentejas negras, champiñones, ajo y jengibre, seguido de una comida de pudín de nueces y, finalmente, una comida de verduras y semillas (junto con 15 gramos de chocolate negro 100% y 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra).

El director ejecutivo admite que terminó con sus copas de vino tinto al día que solía consumir para cumplir con las métricas.

Con un despertar a las 4:30 cada mañana, Johnson completa 35 ejercicios diferentes y toma una lista de suplementos. Todo ha sido parte de su 'Blueprint Project', donde mide la salud de sus órganos para determinar su tasa de envejecimiento. Dice que planea continuar con este régimen para siempre.

Conejillo de indias

El medio explica que los "datos y el efecto" que sus esfuerzos tienen sobre su edad biológica son "preliminares".

Si bien los expertos en envejecimiento y longevidad encuentran "fascinante" el compromiso de Johnson, dicen que plantea una "preocupación" dado el nivel de disciplina y el dinero necesarios para mantener la rutina, sin mencionar la "ciencia limitada" disponible para respaldar sus elecciones.

En muchos aspectos, es "un experimento ambulante", dijo anteriormente a Fortune Dan Buettner, experto en longevidad y fundador de Blue Zones LLC . Agrega que todavía "vale la pena prestarle atención", aunque los resultados dentro de una década serán más fructíferos.

En esta línea, al director ejecutivo no le importa ser el "conejillo de indias". "Juguemos juntos un juego infinito", señala. "Nada de esto proviene del miedo; todo proviene de una alegría absoluta por la vida y la creencia de que hay cosas majestuosas que nos esperan en nuestra próxima evolución", sentencia.