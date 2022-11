"Dónde comer en Yecla recomendado", el truco de un bar murciano para ser el primero en Google

Es muy habitual que al llegar a una localidad busquemos en nuestro móvil lugares para visitar como museos, parques naturales, comercio, excursiones, parking y, sobre todo, recomendaciones para ir a comer.

Sin hacer uso de un curso de marketing, el algoritmo dicta que aquellos negocios que trabajan mejor las palabras claves, se posicionan mejor en los motores de búsqueda de Google.

Y esta fue la aparente estrategia que utilizó un bar y restaurante de Yecla, en Murcia, para aparecer primero en la lista de búsquedas de bares y restaurantes de su región. Así lo delató un vecino de la localidad murciana en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía.

"Un bar de mi pueblo ha cambiado su nombre en Google Maps para que aparezca arriba en las búsquedas. Se llama 'Donde comer en Yecla recomendado'. Hacker", comentó Ángel Villascusa en un tuit que se ha retuiteado casi mil veces y que tiene 8.415 me gusta.

Entre los cientos de comentarios, se aprecian: "Posicionamiento seo be like", "Me recuerda a cuando marlo le puso de nombre a su libro: un libro", "Menuda fantasía de sitio", "Se ha pasado el juego". Incluso, algunos tuiteros relacionaron esta aparente estrategia con la que tuvo un bar en Cueca para conseguir el mismo objetivo.

¿Es ético? Solo Google lo sabrá

Si es ético o no, es discutible. En el libre mercado todos buscan una estrategia para rentabilizar mejor su producto, y este fue el caso del bar K-Fernando, que decidió cambiar su nombre para aparentemente estar mejor posicionado, a modo de una estrategia comercial.

Lo que está claro es que será Google quien de pie para que su plan funcione y se logre el aparente objetivo, o si es que penalizará al local por la acción que muchos consideran como "trampa".