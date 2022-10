Kanye West se despide de Forbes y deja de ser multimillonario: las 11 marcas que rompen con el rapero

El rapero Kanye West, más allá de los escenarios, es también conocido por su fuerte relación con el mundo de la moda y la tecnología. Vínculo que se ha quebrado en los últimos días, por dichos del rapero con cortes racistas y antisemitas, de los cuales confiesa no haberse arrepentido.

La prepotencia de sus comentarios, ha hecho que 11 marcas con las que colaboraba en el mercado de la moda y la tecnología, terminen con 'Ye', como es conocido el músico estadounidense.

Las primeras marcas en expulsar a West fueron las redes sociales de Twitter e Instagram. A ellas se sumaron la agencia de representación CCA y el estudio MRC, el cual trabajaba en un documental dedicado a la carrera del músico.

El adiós de Forbes

Respecto al mercado de la moda, las marcas que terminaron contratos con West fueron Adidas (con la que tenía la colección de zapatillas Yeezy, diseñadas por el músico), Balenciaga, Vogue, Sketchers, Gap y FootLocker.

A esta lista también se sumó recientemente Apple Music, con la eliminación de su lista de reproducción por streaming 'Essentials'. Su quiebre con Adidas, y sin contar toda esta "lista negra", hace que el rapero, de 45 años, pierda una fortuna de 1.500 millones, según Forbes.

"Incitación al odio"

Kanye West ha estado en el ojo del huracán tras una serie de apariciones públicas y entrevistas en las cuales compartió comentarios antisemitas, racistas y teorías de conspiración. En ellas, también tuvo tiempo para mostrar su oposición al movimiento 'Black Lives Matter'.

Esta "mala" versión de West, provocó que figuras públicas, como actores, líderes políticos, incluso una organización antisemita, soliciten que el rapero deje de circular por la esfera pública por efectuar un discurso "peligrosos" y que incita al "odio".

Lo de West no es reciente. En 2018 ya se apreciaba su rechazo hacia la comunidad negra, incluso fue capaz de argumentar que la esclavitud "era una elección hecha por las personas esclavizadas", dichos que lo llenaron de elogios de los partidarios de la extrema derecha estadounidense.

El "superpoder" de West

Según una publicación de Forbes, West ha hablado abiertamente de su diagnóstico de trastorno bipolar, llegando incluso a llamarlo un "superpoder.

West ha conversado sobre su complicada relación con la toma de medicamentos para enfrentar su trastorno. En 2018, explicó New York Times que estaba "aprendiendo a no tomar medicamentos", y más tarde, ese mismo año, aseguró que no había tomado ninguno durante seis meses. "Puedo sentirme de nuevo", tuiteó el artista.