Defensa abre el plazo de selección para 250 reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha abierto este jueves una convocatoria para la selección de 250 reservistas voluntarios, dirigida a cualquier persona con nacionalidad española que cumpla determinados requisitos básicos, con edades de entre 18 a 54 años para voluntarios de tropa y marineros y de hasta 57 años para suboficiales y oficiales.

Entre las condiciones de admisión se incluye carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta ciudadana, disponer de plenos derechos civiles y no haber sido excluido -mediante expediente disciplinario- del servicio de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme del ejercicio de la función pública. Además, los candidatos a reservistas deben acreditar alguno de los niveles educativos o títulos profesionales que se indican en la convocatoria para cada una de las categorías y carecer de "inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas", según el Ministerio de Defensa. Además de todo lo anterior, los interesados deben poseer la "aptitud psicofísica verificada mediante las pruebas específicas y no haber sido calificado como no apto con carácter permanente en convocatorias anteriores.

Las mismas fuentes precisan que el reservista voluntario "es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno". Los interesados pueden elegir el Ejército, Armada o Cuerpo común con el que desean colaborar, así como el tiempo de colaboración de tres años.

Las personas admitidas como reservistas voluntarias adquieren la condición de activado cuando se le requiera ya sea para realizar ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y perfeccionamiento (durante no más de un mes al año) o para colaborar en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa. En esos casos, el reservista dispondrá de los derechos y deberes que corresponden a la condición de militar profesional del empleo que corresponda durante el tiempo que permanezca como activado. Asimismo, estos voluntarios pueden ser asignados a unidades que realicen misiones en el extranjero o de mantenimiento de la paz y la seguridad siempre que expresa y voluntariamente lo haya solicitado en el momento de firmar el compromiso".