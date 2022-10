El presidente aragonés rechaza junto a Moreno una "armonización fiscal impuesta" desde Madrid

Los presidentes de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y Aragón, el socialista Javier Lambán, han coincidido hoy en reivindicar la autonomía fiscal de los gobiernos autonómicos. En una comparecencia conjunta tras un encuentro en Sevilla -en principio enfocado a a hablar del Corredor Central Ferroviaria- ambos han insistido en rechazar "una armonización impuesta" desde el Gobierno central, al tiempo que han reclamado una financiación extraordinaria y transitoria mientras se pacta un nuevo sistema que sustituya al ahora vigente que data de 2009.

Lambán ha considerado que sería buena cierta "armonización" fiscal en España, pero acordada por las comunidades y no "impuesta" por parte del Gobierno central. Ha señalado que defiende a "capa y espada" que las comunidades tienen que tener un pequeño margen de autonomía a la hora de decidir sus impuestos. "Cada comunidad tiene el derecho a ejercerlo como estime conveniente", según ha indicado.

Ha expresado que él no ha venido a Sevilla a "reprochar" a Moreno sus políticas fiscales ni las del Gobierno central, sino a decir que las comunidades tienen derecho a decidir sobre sus impuestos cedidos y siempre le parecerá "respetable". A su juicio, podría haber cierta "aproximación" entre las comunidades autónomas en materia impositiva, pero es algo que se tiene que abordar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Autonomía

Para Lambán, a veces los ciudadanos pueden tener la impresión de que la fiscalidad autonómica es determinante, pero en realidad es "subalterna a la fiscalidad que gestiona el Gobierno central". A su juicio, ese margen de discrecionalidad que tiene una comunidad para decidir sobre los impuestos, "lo debe ejercer cada una según su criterio".

El presidente aragonés ha explicado que su comunidad ha abierto un debate con todas las fuerzas políticas sobre la fiscalidad "en relación con la inflación" para "ver hasta donde se puede hacer un replanteamiento en la fiscalidad vigente", aunque por respeto a las conversaciones que se mantienen no ha querido ir más allá.

El caso andaluz

Por su parte, Moreno ha defendido las últimas medidas fiscales adoptadas por su Gobierno y ha expresado el "máximo respeto" a lo que hace cada comunidad con sus impuestos y en cuanto a las decisiones que adopta en ese "margen pequeñito" que tienen en materia de impuestos cedidos.

Se ha mostrado convencido de que la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, al igual que ya ocurrió con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, va a conllevar que ciudadanos que pasan largas temporadas en la comunidad acaben empadronándose aquí y aumente la recaudación por IRPF".

Financiación

También han coincidido los presidentes en la petición de aumentar la financiación a las comunidades mientras se acuerda un nuevo sistema. Una reivindicación en la que el andaluz ya consiguió implicar antes al presidente valenciano.

Lambán y Moreno han destacado que el modelo actual no cubre las necesidades para los servicios públicos básicos, educación, sanidad y servicios sociales, pero ven improbable que el sistema pueda pactarse este año por "la excitación electoral", en palabras de Moreno.

Con vistas a ese futuro modelo, Moreno ha llegado a cifrar en 16.000 millones las necesidades de las comunidades españolas para que se pueda llegar a un acuerdo "en el que nadie pierda". Pero mientras, reclaman financiación extra.

Moreno pide un fondo extra, y Lambán que se mantenga el fondo covid

Moreno ya lanzó una propuesta de 1.700 millones anuales adicionales de forma transitoria para Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, cuya financiación por habitante es inferior a otras comunidades debido a que el reparto se pondera actualmente con criterios como el envejecimiento o la dispersión de la población, que dificultan la prestación de servicios o la encarecen.

Lambán es partidario de que esa financiación adicional transitoria llegue por un sistema similar al usado para distribuir los fondos Covid. "Estoy de acuerdo en que haya fondos adicionales para comunidades infrafinanciadas, pero creo que todas estamos infrafinanciados y ese fondo nos tenía que acoger a todas".

El Gobierno no ha dispuesto en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para el año que viene ningún fondo adicional para las comunidades autónomas, como sí que hizo en el año 2021 con el Fondo Covid de 16.000 millones y en el año 2022 con un mecanismo añadido de 7.000 euros por el reembolso del IVA de 2017 y las liquidaciones negativas. Y la ministra Montero ya ha dejado claro que el fondo transitorio del que habla Moreno ni se contempla.

Moderación política

Sobre si había informado a Pedro Sänchez de su encuentro con el presidente Andaluz, Javier Lambán, ha manifestado que "un presidente autonómico no tiene que pedir permiso a nadie" para reunirse con otro y que no cree que el Ejecutivo central "se inquiete" por el encuentro que ha mantenido este jueves con su homólogo andaluz, Juanma Moreno. Sí que lo había comentado con algún ministro. Y ha añadido: "Las comunidades no somos delegaciones del Gobierno de Madrid de turno, nos regimos por la Constitución y los Estatutos, y estamos obligadas a establecer relaciones de lealtad mutua con el Gobierno de España, pero tenemos nuestros propios ámbitos de actuación; mi viaje a Sevilla es conocido por el Gobierno de España sin que le inquiete ni le cause una perturbación añadida".

Moreno, por su parte, ha indicado que ha recibido "con absoluta normalidad" la invitación de la Fundación Felipe González para celebrar el 40 aniversario de la victoria del PSOE en 1982.

Sobre el motivo concreto de la cumbre, el corredor Central ferroviario, Lambán ha anunciado que tras hablar con la ministra del ramo puede confirmar que habrá en presupuestos 32 millones de euros, un tercio del total que exigen las obras para proyectos y elevar túneles y pasos a niveles adecuados al tránsito de mercancías. Ambos presidentes esperan que las obras comiencen cuanto antes.