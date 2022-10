UGT y CCOO inician acciones judiciales y se manifestarán por la "quiebra" del Diálogo Social en Castilla y León

Los sindicatos UGT y CCOO han iniciado requerimientos judiciales para que la Junta cumpla los acuerdos del Diálogo Social y han convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia de Castilla y León el 27 de noviembre para protestar por la "quiebra" del modelo de concertación.

Así lo han anunciado los secretarios generales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, en una rueda de prensa en la que han anunciado las acciones que van a llevar a cabo ante los incumplimientos de los acuerdos del Diálogo Social por parte de Vox y la Consejería de Empleo.

En concreto, los responsables sindicales han recordado que hay 18 acuerdos del Diálogo Social vigentes pero algunos no se cumplen y por ello han empezado los trámites judiciales que ya anunciaron en junio como el requerimiento por la vía contencioso administrativa a la Junta de cumplimiento del acuerdo sobre inmigración, al que seguirán otras como el de salud laboral y prevención de riesgos laborales, que es el siguiente que ya está avanzado. También llevarán a los tribunales el calendario laboral, al entender que el procedimiento para fijarlo se ha hecho de manera inadecuada.

Por otro lado, en cuanto a las movilizaciones, se ha planteado un calendario que se iniciará el 20 de octubre con una asamblea de delegados de ambos sindicatos en la Feria de Valladolid, donde se espera reunir a 700 representantes de UGT y CCOO, para arrancar el proceso de protesta, que será la "primera en la historia de la Comunidad" en la que los sindicatos protestarán contra las políticas del Gobierno de Castilla y León. De ejemplo de Diálogo Social a guerra sin cuartel

La principal protesta serán las manifestaciones que se convocarán el domingo 27 noviembre en todas las capitales de provincia para las que se buscará una "alianza" con la sociedad civil organizada y los partidos que quieran compartir el "espacio de protesta" ante una situación que ha provocado que la Comunidad haga el "ridículo" en el ámbito nacional e internacional.

Visitas institucionales

Por otro lado, los sindicatos acudirán a las instituciones para "denunciar" lo que está haciendo el Gobierno autonómico y la "política de persecución" contra los sindicatos, las mujeres y los inmigrantes tal y como consideran que hacen la Consejería de Empleo y la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, informa Ep.

Así, acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reunirán con su director general, Gilbert F. Houngbo, para lo que esperan fecha, dado que acaba de tomar posesión.

Vicente Andrés ha señalado que en ese foro mundial van a poner de manifiesto todo lo acaecido, en el mismo lugar donde años atrás se presentó el Diálogo Social con el actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y se destacaron las "bonanzas" y lo positivo que era el modelo cuyas políticas "quiebra" un "grupo minoritario" y se ha "derrumbado" lo construido. Asimismo, acudirán al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Consejo Económico y Social de Europa para "poner voz" a los problemas que tienen, algo que harán la semana del 24 de octubre.

Vicente Andrés ha señalado el "gran atropello" que supone la decisión de Vox de no respetar los acuerdos, que no reconocen y dicen que no les vinculan por ser de un gobierno anterior e incluso pretenden cerrar el Serla, para el que plantean "presupuesto cero" el próximo año, o la Fundación Anclaje, mientras que ya han iniciado el proceso de "desmantelamiento" del Ecyl y han decidido "inmolarse desde dentro" haciendo desaparecer a su gerente.

"Se pueden perder 100 millones"

Además, ha advertido de que se pueden perder y tener que devolver los 100 millones del Gobierno central para políticas activas de empleo si la Junta no hace las correspondientes convocatorias, lo que "condenaría" también el reparto en el futuro.

Todo ello, ha explicado, complica la "convivencia" porque habrá dos modelos de relación que no sabe si tendrá una sostenibilidad o hasta dónde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aceptará lo que sucediendo.

En este sentido, ha criticado que Mañueco "no responda" nada más que de las consejerías del PP y no ante las del socio de coalición, por lo que entiende que se da la circunstancia de que hay dos presidentes, uno de cada partido que está en el gobierno. "Tenemos un problema, hay dos copresidentes", ha señalado Vicente Andrés, quien ha advertido de que Fernández Mañueco "no responde", "no da soluciones" y, aunque se ha tratado de establecer algún contacto, "está en su torreón" y no recibe formalmente a los sindicatos ni a la patronal.