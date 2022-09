Estos son los hábitos que Gates, Buffet o Musk siempre tienen con su dinero

¿Qué hábitos en sus finanzas personales tienen las personas que han hecho fortuna con sus empresas o sus inversiones? Pues sorprendentemente, a pesar de que podrían dejarse llevar, parece que muchos de ellos mantienen una higiene financiera bastante clara.

Personalidades como Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk comparten que saben qué pasa con su dinero y a qué lo destinan de forma metódica, a la vez que eliminar algunos gastos superfluos que, a priori, parece que no deberían preocuparles.

Es esta tendencia minuciosa y metódica lo que parece parte de su éxito, junto con no cometer algunos errores más comunes de lo que parecen. Son estos:

Evitan las comisiones a toda costa

Gates, Buffett o Bezos han dicho en varias ocasiones que tiene como dogma pagar todo a tiempo y evitar comisiones. A nivel particular, puedes aprovechar funciones como el pago automático para evitar cargos por retraso.

Estudian cómo los valoraría un banco

Aunque seguramente les pongan una alfombra roja, todos estos magnates tiene en común que conocen su patrimonio y cómo podría valorarles un banco a la hora de evaluarlos para un crédito. Pensemos que, por ejemplo, Elon Musk tuvo en cuenta todo su patrimonio y cómo podría apoyarse en algunos socios para conseguir hacer la oferta para comprar Twitter, aunque al final no se diera.

Son, a su nivel, frugales

Decir que se es frugal con millones de euros en el banco puede parecer una contradicción, pero tanto Gates como Buffett o Musk, a su nivel, evitan gastos superfluos.

Por ejemplo, Musk ha afirmado no tener vivienda en propiedad o no tener grandes lujos excepto su jet, justificándolo porque le ayuda hace "ganar tiempo".

Más ejemplos. Bill Gates lleva un reloj de 10 dólares en su día a día. O Mark Zuckerberg ha conducido siempre un Volkswagen ya con ciertos años.

Hacen apuestas a largo plazo

No hace falta hablar de la estrategia de inversión de Warren Buffet, pero no es el único. El ex CEO de Google, Eric Schmidt, dice que las operaciones a corto plazo "no te harán rico". Él siempre piensa a largo plazo y nunca intenta batir al mercado en poco tiempo.

Diversifican sus fuentes de ingresos y no "viven a la última"

Es fácil siendo millonario, pensarás, pero puede ser una buena idea a menor escala.

Además, tampoco parecen dejar llevarse por gastos ligados a estatus. Dicen que Buffett nunca tuvo un iPhone hasta que se lo regalaron.