Este es el libro y la lección a la que Warren Buffett achaca su éxito

Warren Buffett es uno de los inversores más respetados del mundo. Pero, además de su mucha experiencia, seguramente Buffett también llame la atención porque en un contexto como el actual donde los empresarios de mayor poder suelen proceder del mundo tecnológico desarrollaron una empresa en base a unas habilidades específicas, él se ha dedicado a invertir en empresas fundamentalmente, algo que puede hacer todo el mundo en mayor o menor medida.

Pero, ¿a qué achaca él su propio éxito? Buffett ha dicho en varias ocasiones que no hay nada en lo que crea más que en el poder del aprendizaje, y cuanto más se sabe sobre un proyecto o una inversión, más probable es que se haga bien con ella.

Buffett atribuye sus inicios como inversor a un libro de 1936 titulado One Thousand Ways to Make $1000 (Mil maneras de ganar 1.000 dólares), de F.C. Minaker, que sacó de una estantería de la biblioteca a los 7 años. El libro está lleno de excelentes consejos (aunque muchos también anticuados) sobre cómo empezar a ganar dinero, pero una recomendación al principio del libro fue la que más inspiró a Buffet

Minaker escribía:

"Encontrarás mucha gente que se reirá de la idea de aprender a ganar dinero en los libros. Le dirán que el éxito en los negocios depende de la habilidad y la acción inherentes al comercio. Citarán a hombres que nunca leyeron un libro en su vida y aun así hicieron mucho dinero en los negocios. No se deje influenciar por estas opiniones. No hay ningún hombre que haya empezado a hacer negocios por sí mismo, que no haya acortado el tiempo que le llevó establecerse, leyendo sobre lo que otros habían hecho".

Estudiar a fondo y nunca dejar de hacerlo, el único secreto de Buffett

Buffett empezó a estudiar durante toda su vida empezando con el libro de Minaker y nunca ha parado. Después de la universidad, asistió a la Columbia Business School, donde estudió con el legendario inversor Ben Graham, de quien Buffett dijo más tarde que fue la segunda mayor influencia en él después de su padre.

Graham era conocido como el padre de la inversión a largo plazo o value investing, que Buffett también practica, y que consiste en analizar a fondo el negocio y los activos de una empresa para evaluar su verdadero valor con independencia del precio de sus acciones.

Graham aconsejaba comprar con "un margen de seguridad", consejo del que Buffett también replica. De hecho, es probablemente la explicación de una de las frases más famosas y desconcertantes de Buffett sobre la inversión: "Regla nº 1: No perder nunca dinero. Regla nº 2: no olvidar nunca la regla nº 1".

A lo largo de los años, muchos expertos en inversiones han debatido lo que realmente significa, sobre todo porque el propio Buffett ha sufrido a veces pérdidas, como cualquier inversor a su escala tendría que hacer.

Buffett también ha dicho que construyó la primera fase de su cartera y su riqueza invirtiendo en empresas que comparaba con "puros parcialmente fumados que todavía tenían algunas buenas bocanadas": empresas que estaban infravaloradas por el mercado porque estaban fuera de moda o fuera de industrias de rápido crecimiento.

El truco, por supuesto, es que no se pueden encontrar estas inversiones de margen de seguridad simplemente leyendo algunos informes de analistas; hay que estudiar realmente sus informes financieros y otra información, que es a lo que Buffett dedica gran parte de su tiempo.

Volviendo a la idea de Minaker: estudiar a fondo.