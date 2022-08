Siete detenidos en Sevilla por estafar dos millones a empresas con el man in the middle

Interceptaban las comunicaciones entre las empresas y sus proveedores y clientes. Y suplantaban a una de las partes para cobrar el dinero de la transacción. El hombre en el medio. 'Man in the middle', en inglés. La Policía Nacional informa de la detención de siete personas en Sevilla (hay otras tres investigadas) por estafas a empresas por valor de dos millones de euros en los últimos dos años con este truco. No es un caso aislado. En el Informe de Criminalidad del Ministerio del Interior con datos hasta 1 de julio se da la voz de alarma: "Entre los diferentes tipos penales se produce un importante aumento en las estafas informáticas, un incremento sostenido a lo largo de los últimos años. En los últimos 12 meses se han registrado un total de 236.451 delitos de estafas informáticas, mientras que a lo largo de 2019, año de referencia anterior a la pandemia, se produjeron un total de 140.354 delitos, lo que supone que se ha producido un aumento del 68,5 por ciento. Además, de forma cuantitativa, las estafas informáticas suponen ya el 13,4 por ciento del total de los delitos cometidos en el último año".

A los siete detenidos ahora en Sevilla la Policía les seguía la pista desde hace dos años, cuando dieron un golpe de 200.000 euros a una conocida cadena de perfumerías con tiendas en toda España. Tirando de ese hilo se comprobaron pruebas que relacionaban a los autores de esta estafa con otras que se iban produciendo a lo largo del tiempo en España y en otros países.

Con las evidencias recabadas el juez autorizó cuatro entradas y registros de domicilios en las localidades de Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, así como en Los Molares. Se ha intervenido material de informática, un ordenador, ocho teléfonos móviles, documentación y 2.000 euros en efectivo.

Dos millones

A los siete detenidos se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, acceso ilegal informático y blanqueo de capitales. La investigación, que aún continúa abierta, ha pasado por diferentes fases, la última de ellas finalizó el pasado mes de junio, estimando los investigadores, que la organización criminal ha defraudado a diferentes empresas y negocios la cantidad de alrededor de 2.000.000 euros.

Esta estafa consiste en la interceptación por parte de los ciberdelincuentes de las comunicaciones electrónicas entre proveedores y clientes con la finalidad de acceder a la documentación que estos intercambian, ha explicado la Policía en una nota de prensa este miércoles.

Simulación

Una vez consiguen la documentación, sobre todo facturas, simulan ser el proveedor para reclamar al cliente el importe adeudado, si bien indican que el pago de la factura debe efectuarse en una cuenta bancaria distinta de la habitual. Cuando el dinero es ingresado en la cuenta fraudulenta, de inmediato, es transferido a segundas y terceras cuentas, perdiéndose su rastro en escasos días.

Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad insisten en que debe darse especial importancia a las medidas de seguridad informática de la empresa, mediante el uso de antivirus, la continua actualización de software de los equipos informáticos y protegiendo la red wifi con contraseñas seguras.

Por otro lado, se recomienda advertir al personal de la empresa, en especial al área que se encarga de la contabilidad, de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en continua alerta.