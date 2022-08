Esta es la clave de la fortuna de Jeff Bezos: voltear hamburguesas del McDonald's

Los líderes empresariales tienen en sus mochilas miles de historias que fueron abriendo camino hacia el éxito. Bezos, no es la excepción. A sus 16 años, cuando era estudiante de Miami Palmetto Senior High, trabajaba en un McDonald's. Fue volteando hamburguesas donde aprendió la habilidad de gestión que luego lo llevaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Lo recordó este domingo mientras disfrutaba una Big Mac.

Bezos, el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 159.000 millones de dólares, recordó a sus seguidores sus orígenes humildes con un tuit el fin de semana.

"Mi primer trabajo. Y sigue siendo la misma gran hamburguesa. ¡Feliz domingo!", escribió el magnate estadounidense en su cuenta de Twitter con una foto de sí mismo comiendo una hamburguesa de McDonald's con papas fritas.

Para entender cómo llegó hasta ahí hay que conocer el contexto. Su madre, Jacklyn, que se quedó embarazada a los 16 años. Bezos, de hecho, toma su apellido del que después sería su padre adoptivo, Miguel 'Mike' Bezos, inmigrante cubano de origen español.

Los inicios laborales de Jeff Bezos

Bajo ese origen, a sus 16 años Bezos tuvo su primer empleo para conseguir algo de dinero trabajando en McDonald's en 1980. Con el paso del tiempo, el empresario ha contado aquella experiencia.

"Yo era un cocinero", contó en una entrevista Bezos a Fast Company. "No me dejaban acercarme a los clientes. Era mi etapa de adolescente. Me decían: 'Hmm, ¿por qué no trabajas en la parte de atrás?", bromeaba.

Como "hombre de la parrilla", lo más difícil para Bezos "era mantener todo en marcha al ritmo adecuado durante las prisas de los turnos de más despacho de comidas".

La "escuela" económica de McDonald's

La experiencia fue el primer contacto práctico de Bezos con el comercio minorista, y pasó el verano "estudiando las mejoras de automatización de la empresa", como los pitidos y las señales para saber cuándo "dar la vuelta a sus hamburguesas y sacar sus patatas fritas del aceite hirviendo".

El trabajo también le proporcionó una visión temprana del servicio al cliente: "Aprendí que es muy difícil", dijo a Fast Company.

Bezos lanza como consejo para los jóvenes que siempre estén atentos a las lecciones que se pueden aprender en cualquier trabajo, aunque solo sea voltear hamburguesas.

Bezos no es el único empresario que ha aprendido de su trabajo en una cadena de comida rápida. Musk empezó trabajando en unas granjas de sus tíos.