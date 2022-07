Elon Musk recomienda a las familias "tener muchos hijos": su consejo no ha sido muy bien recibido

Hace unos días, Elon Musk reconocía, como no, en Twitter, dos nuevos hijos nacidos en noviembre, fruto de una relación que mantuvo con una ejecutiva de su empresa Neuralink.

Con estos dos nuevos mellizos, Musk, la persona más rica del mundo, cofundador de Tesla, SpaceX y, hasta hace poco, interesado en la compra de Twitter, cuenta en total con 10 hijos nacidos de tres relaciones, de los cuales uno de ellos murió a las pocas semanas de nacer.

Musk reconoció su nueva paternidad en Twitter, con uno de sus habituales comentarios que nunca se saben si están más del lado del chascarrillo o de la afirmación categórica:

"Estoy haciendo todo lo que puedo para detener la crisis de descenso de población. El colapso de las tasas de nacimiento es el mayor riesgo que nuestra civilización tiene ahora mismo".

Sin embargo, no es la primera vez que Musk pregona de una forma u otra la idea de que sería bueno tener muchos hijos.

Musk ha dicho en repetidas ocasiones que el descenso de la natalidad es el "mayor peligro al que se enfrenta la civilización con diferencia" y ha posicionado su familia expansiva como una forma de filantropía práctica.

"El hombre más rico del mundo no tendrá problemas para alimentar y vestir a sus hijos. Los demás tenemos que preocuparnos por las guarderías, las facturas médicas, los multimillonarios que no quieren pagar más impuestos ", comentaba entonces con ironía la columnista de The Guardian Arwa Mahdawi.

Cuando, como Musk, uno tiene un valor aproximado de 237.000 millones de dólares o euros, el coste de mantener a su familia probablemente no le quite el sueño. Por contra, sus comentarios a menudo se cruzan con estudios en los que se dice que casi tres de cada cinco jóvenes sin hijos dicen que no los tienen porque es demasiado caro criarlos.

Musk también ha hecho promesas que luego no ha cumplido al respecto, como cuando anunció que querría mejorar las políticas de guardería para los empleados de Tesla.

Hace unos meses, un usuario de Twitter le preguntó recientemente a Musk qué le diría a la gente que está preocupada por el coste de tener hijos, el multimillonario respondió lo siguiente: "Los niños merecen la pena si es posible. Estoy planeando aumentar los beneficios de las guarderías en mis empresas de manera significativa. Espero que otras empresas hagan lo mismo".