La oposición muestra sus dudas de si la Junta puede declarar al Litio de Interés General

Los grupos parlamentarios son los protagonistas en la segunda jornada del Pleno del Debate de Orientación Política de la Junta de Extremadura donde desde sus intervenciones han dudado de la efectividad de las medidas anunciadas ayer por el Presidente para preservar la transformación del litio en la región.

El futuro decreto de ley de medidas urgentes de regulación del aprovechamiento de los recursos minerales del litio en Extremadura ha sido el punto no de desacuerdo pero sí de incredulidad en unos grupos que acusan al presidente de venir a contar promesas.

Otros temas donde han pedido medidas especiales han sido en fiscalidad, ayuda a las familias, educación o transportes, son las principales líneas de argumentación en esta sesión plenaria que hoy inicia su segunda jornada.

Partido Popular

El PP pide una reforma fiscal especial para Extremadura porque, según el Presidente del PP Extremeño José Antonio Monago, eso sí que será un apoyo para los extremeños y ayudará a la región a seguir creciendo. Propuso bajar los impuestos a las familias porque "sigue siendo la fiscalidad más alta de España".

Acusó al presidente de "prometer sin hacer realidad" como ya hecho otras ocasiones, destacando que "a base de promesas no se avanza". Recordó proyectos como Elisium City que según destacó "se vendió" a bombo y platillo y no se ejecutó. Por lo que acuso al presidente de dibujar en un "cómic" el futuro de la región sin "nada de realidad".

Sobre la declaración del Litio y el decreto que regulará su aprovechamiento, se mostró sorprendido porque según destacó la Ley de Minas del 73 lo prohíbe. Sobre el litio, Monago ha pedido "tocar madera" para que la giga factoría sea una realidad, porque con el decreto "bolivariano" que anunció no es la solución.

Sobre el campo destacó que está en pie y se están movilizando, por lo que ha apostado por rediseñar la PAC DE 2023 a 2027 para poder hacer frente a la guerra de Ucrania.

Monago ha querido poner en valor a los vecinos de Don Benito-Villanueva, "quienes con independencia del signo político han sabido poner en valor lo que les une y no lo que les separa y ha sido un ejemplo para toda España".

Ciudadanos

Ciudadanos pone el foco en las familias, la protección a la educación y a las familias como eje contra el reto demográfico, porque para que la gente se quede en Extremadura necesita empleo y vivienda. El Portavoz de Ciudadanos, David Salazar, pidió a Fernández Vara apostar por una educación que sea una "garantía de futuro", la "universalización" de los comedores escolares y la extensión a familias monoparentales y con dos hijos de las ayudas de las familias numerosas.

Mostró su esperanza sobre el aprovechamiento del litio, aunque se mostró incrédulo sobre los efectos finales con la ley del 73.

Criticó que su discurso fue "una foto de redes sociales" con "un montón de filtros" alejada de la realidad.

Sobre las inversiones destacó que "no solo tierra, mar y agua necesitan los inversores. Necesitan buenas infraestructuras: un tren digno, buenas carreteras de las que no habló y sobre todo seguridad jurídica", ha indicado.

En este punto Salazar ha señalado que ayer "Vara hizo de patriota" con el anuncio de hacer un decreto para que el litio que se saque de Extremadura se procese y se quede en Extremadura. "Tengo mis dudas, ojalá se pueda hacer" pero, ha advertido, "a lo mejor lo conseguimos y dentro de unos años nos pasa como con Valdecañas".

Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene De Miguel, ha afeado a Fernández Vara que no ha construido nada con la oposición, ha utilizado el "rodillo" de la mayoría absoluta, por lo que han echado de menos la mano tendida.

Se refirió a la crisis del Covid, destacando que de todas las crisis se sacan enseñanzas y de ésta ha sido el valor de lo público, la sanidad o la "nacionalización de los sueldos" con los ERTES.

Sobre los buenos datos de empleo destacó que tienen "nombre y apellidos" como son Unidas Podemos y Yolanda Díaz.

Sobre la inmigración afirmó que "no son una amenaza" como no lo fueron los "extremeños que se fueron a buscar la vida", por lo que pide que no haya "ni un muerto más" en la valla de Melilla.

Pidió a Vara un tren digno y eso sólo no es la alta velocidad, sino también los cercanías que unen a los pueblos.

PSOE

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlitos, destacó que hoy Extremadura es la "pila verde de Europa" y será una transformación de justicia, coraje y ambición. "Extremadura está al oeste de España pero al centro de la península" y eso está cambiado las reglas del juego, destacaba Garlitos, quien destacó que la región se había convertido en el mejor "puerto seco de la península".

Todo ello es fruto de una sociedad dinámica que avanza y es comprometida y que ha sufrido "como nunca en democracia" con una pandemia que ha dejado soledad y muerte, pero que ha visto "luchar como jabatos" a empresarios, autónomos y trabajadores para sobrevivir a un virus con grandes consecuencias. Y que ahora esta sociedad se está enfrentando a una guerra a las puertas de Europa, un combate ideológico donde una autocracia invade a una democracia, con consecuencias en inflación, energía y suministros alimenticios. Irrupción de crisis en recuperación de pandemia.

Desde el punto de vista económico afirmó que se está vendiendo suelo a ritmos no conocidos y eso son proyectos empresariales y puestos de trabajo.

Recordó el trabajo realizado cuando cogieron una comunidad donde había un tercio de pobreza, una deuda de más de 1.600.000 millones de euros, unas tasas insoportables de empleo, pacientes que no estaban ni en lista de espera y donde los chicos y chicas estaban en casa porque no podían estudiar. Hoy la foto es distinta, la tasa más baja de desempleo juvenil, batiendo récord de exportaciones, empresas que crecen o el descenso de abandono escolar que desciende 10 puntos.

Además, ha rechazado que partidos como PP o Ciudadanos sigan reivindicando una "bajada generalizada de impuestos" y criticando a la vez la "deuda" porque "las dos cosas a la vez no se puede", y además ello se plantea "sin presentar cuál es la alternativa".

Réplica de Fernández Vara.

El presidente extremeño destacó que en este debate quiso hacer una reflexión para saber "si podemos o no queremos cambiar las cosas" y él se queda con la segunda.

Fernández Vara tuvo palabras de agradecimiento a José Antonio Monago, por sus años dedicados a Extremadura y por el apoyo que ha mostrado a la fusión de Don Benito-Villanueva.

Contestaba así un Fernández Vara templado y mesurado pero que aspira a cambiar las cosas y la realidad extremeña, porque si Extremadura no deja de ser Objetivo 1 en Europa será un fracaso, afirmó.

Tuvo duras palabras para Irene de Miguel exigiéndole que diga cuál es su modelo, porque la izquierda no tiene sólo un modelo y él apuesta por crear los marcos para que las empresas generen empleo y eso "es la socialdemocracia", destacó.

A David Salazar, de Ciudadanos, le dijo que había que "arriesgar", en relación a su duda de su el decreto para declarar al litio de interés general era viable, le dijo que habrá cosas que "tendrá que decidir el Constitucional" pero que había que intentar cambiar las cosas.

Sobre las propuestas que le llegaron, afirmó que "las estrategias que nos han llevado aquí no nos sirven para salir de aquí" y que su reivindicación pasa por "echar horas" trabajando para conseguir, como por ejemplo una planificación eléctrica acorde con las demandas.

Sobre el tren reconoció el descontento en la población "pero lo que no vale es perder la razón por exagerar" reconoció el esfuerzo realizado por todos los que han tenido poder de decisión, cada uno en su tiempo, pero le recordó a Monago que sabían que tenían que "tomar una decisión y la más inteligente es que sea tren mixto de pasajero y mercancías" aunque con ello no se alcance la velocidad máxima "pero lo hicimos a conciencia para que mercancías llegarán a todos los puertos", destacó que en los próximos meses estará el trayecto electrificado y las cosas irán cambiando.