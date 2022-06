Wordle en español hoy 27 de junio 2022 (172): pistas y solución

Encaramos la recta final de junio con Wordle. El juego, que de la noche a la mañana se convirtió en un éxito, continúa de moda en redes sociales. Hace unos meses, The New York Times lo compró pagando más de un millón de dólares a su creador, Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn.

El juego original (hay más versiones) consiste en adivinar cada día una palabra que esté en la RAE formada por cinco letras, en un máximo de seis intentos. El hecho de que la palabra sea la misma para todos, hace que aparezca la competitividad entre amigos o familiares.

¿Cómo se juega al Wordle?

Para jugar al Wordle tan solo tienes que entrar en wordle.danielfrg.com. Se trata de una plataforma que no exige ningún tipo de registro ni tampoco tiene publicidad y a la cual podemos acceder tanto desde el ordenador como cualquier dispositivo móvil. El usuario no necesita, por tanto, tener instalada una aplicación o programa.

Para dar con el término que buscamos, el juego ofrece pistas, aunque en ningún caso serán sobre su significado. Las pistas aparecen en forma de colores a través de los cuales se informa si la letra propuesta está o no dentro de la palabra, una vez se pulse 'enter'.

Si la letra aparece en verde significa que la has acertado y está en la palabra y también está en la casilla de la palabra que buscamos. Si la letra se colorea en amarillo, es porque está en la palabra, pero no en la posición correcta. Por último, si la letra aparece en gris es porque no has acertado y no está en la palabra.

Al principio, te enfrentas a una cuadrícula en blanco que poco a poco se irá rellenando. A través de las pistas e intentando realizar una buena estrategia para tratar de descubrir el mayor número de letras diferentes en cada intento, irás dando con la palabra clave.

Cuando una letra no está en la palabra, también se deshabilita del teclado para no escribirla por error y perder a lo tonto una oportunidad. Además, hay que tener en cuenta que hay letras que pueden aparecer dos veces en la palabra buscada.

Solución y pistas al Wordle 172

¿Estás teniendo problemas para dar con la palabra de hoy, lunes 27 de junio? Piénsatelo dos veces, porque el término que se busca es más fácil de lo que podemos pensar. Te damos algunas pistas antes de que tires la toalla definitivamente. Son las siguientes:

- Comienza por vocal y termina por vocal.

- Se repite una vocal.

- Contiene una 'P'.

¿Te rindes? No te preocupes. Te damos la solución. La palabra a la que teníamos que llegar es 'AREPA' que, según la RAE, es el una "especie de pan de forma circular, hecho con maíz ablandado a fuego lento y luego molido, o con harina de maíz precocida, que se cocina sobre un budare o una plancha". Es un plato tradicional de países latinos como Venezuela y Colombia.

Existen trucos o atajos para conseguir adivinar la palabra del Wordle sin perder a lo tonto oportunidades. Lo mejor es probar con consonantes que se suelen usar de forma frecuente como la 'R', la 'S', la 'M' o palabras que lleven varias vocales, como por ejemplo 'ideas', ático' o 'audio'.