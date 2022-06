Precios en España comparados con Europa: más caros en luz, agua, móvil...

Estamos en tiempos de saber sobre cifras, de estrategias de ahorro, de ver nuestra posición en el planeta respecto a los gastos y a lo que nos enfrentamos. Para ello, las comparativas siempre vienen bien. Al fin y al cabo, saber si vivir en España resulta más caro o más barato, respecto a otros países de la región, al final de la jornada nos puede servir para tranquilizarnos o para lo contrario: generarnos pánico.

En esta línea, la realidad es que no estamos tan mal respecto de otros países europeos, lo que no quita que la inflación y los altos precios no estén afectando al bolsillo de muchas personas en nuestro país. De esta forma, para conocer detalladamente los gastos y consumo de los europeos Eurostat ha publicado recientemente las estadísticas sobre los niveles de precios al consumidor en la Unión Europea, 2021.

El documento publicado por Eurostat presenta el análisis más reciente de los niveles de precios de los bienes y servicios de consumo en la Unión Europea. El documento se basa en los índices de nivel de precios (PLI) , los cuales proporcionan una comparación de los precios de los países en relación con la media de la UE y se calculan utilizando paridades del poder adquisitivo .

"Los resultados del informe se basan en encuestas de precios que cubren más de 2.000 bienes y servicios de consumo que se llevaron a cabo en 36 países europeos que participan en el programa Eurostat - OECD Purchasing Power Parities (PPP)", explican en la plataforma de Eurostat.

El grupo de países participantes incluye a los 27 Estados miembros de la UE, tres países de la AELC (Islandia, Noruega y Suiza), cinco países candidatos (Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía) y un país candidato potencial (Bosnia y Herzegovina).

Entre los principales resultados, destacan en cifras españolas inferiores a la media de la Unión Europea en los precios de los alimentos (2,9%), los precios de la ropa y el calzado (10,6%), los precios de transporte personal (3,8%), los precios de ocio y cultura (6,4), los precios de la hostelería (11,8%), los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco (11,1%) y los precios de servicios de transporte (14,2%).

Facturas superiores respecto a la media de la UE

Respecto a las cifras de precios en España superiores a la media de la Unión Europea, nos encontramos con los precios de las facturas del hogar (2,1%), los precios de muebles y alfombras (2%) y los precios de las comunicaciones (19,1%).