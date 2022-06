José Vicente Morata es reelegido como presidente de Cámara Valencia

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, seguirá al frente del organismo empresarial. Morata ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Valencia en la sesión constitutiva del pleno celebrada hoy en la sede de la institución en una sesión presidida por el conseller de Economía, Rafa Climent.

El actual presidente ha encabezado la única candidatura presentada, que tiene como vicepresidenta primera a María José Mainar Puchol: vicepresidente segundo el empresario del mueble Vicente Folgado y tesorero al constructor Juan Francisco Cámara Gil. Como vocales han sido elegidos Vicente Boluda Ceballos, hijo del empresario naviero y que dirige la división de remolcadores del grupo; el empresario del transporte Francisco José Corell Grau; el director de CaixaBank en Comunidad Valenciana, Xicu Costa Ferrer; el presidente la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente Martínez; y Pau Villalba Magraner, vinculada a Mercadona y Asucova.

En el acto, Morata ha reconocido que atravesamos un momento muy complicado debido a las recientes crisis que están afectando al escenario económico internacional y local. "Las empresas nos enfrentamos a un escenario de aumento de costes, dificultades en determinados suministros, y elevada inflación -la más alta en 40 años- y costes de financiación al alza. Sin embargo, no me voy a quedar en esta foto fija de la economía porque los que me conocéis sabéis que soy optimista y que lejos de lamentarnos, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para salir adelante."

El presidente de la Cámara ha insistido en que no podemos conformarnos con que el paso vertiginoso de los tiempos nos empuje. "Debemos anticiparnos y situarnos en primera línea pero necesitamos el compromiso de toda la sociedad: administración, agentes empresariales, sociales y políticos, y todos aquellos que ayuden a incrementar la velocidad de modernización de nuestra economía".

José Vicente Morata se ha mostrado convencido de nuestro potencial para crecer "gracias, sobre todo, a nuestro tejido industrial, turístico, comercial y de servicios, diversificado, equilibrado y con alto grado de especialización." Entre las ventajas que ofrece la Comunitat, el presidente de la Cámara ha destacado nuestra enorme ventaja geoestratégica, la oportunidad de ser el principal polo logístico del sur de Europa, la oportunidad de liderar el eje comercial entre Europa y África y la capacidad de ser un territorio de atracción de empresas tecnológicas e industriales de primer nivel.

Formación e internacionalización

"Las Cámaras seguiremos contribuyendo a la mejora de la competitividad de las pymes y la modernización del tejido productivo, así como a la formación y el empleo, la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización, ayudando a las empresas a adaptarse a nuevos entornos", remarcó.

Por su parte, el Conseller de Economía, Rafa Climent, ha felicitado a José Vicente Morata y todo su equipo por empezar su tercer mandato al frente de la institución y ha destacado que "necesitamos que las empresas sigan trabajando e impulsando la economía. Sin ellas, la recuperación no será posible. Por ello, somos conscientes de que debemos apostar por unas políticas públicas eficaces, que a través de ayudas y medidas apoyen a la industria exportadora para crecer de manera más sólida, y también implementar políticas basadas en la cooperación institucional entre las Cámaras de Comercio y la Conselleria, con el fin de impulsar una actividad estratégica como la internacionalización".