Según Fernández Vara, la región está a la vanguardia de leyes de simplificación administrativa

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado hoy en Mérida que la región es una de las pioneras en la legislación simplificativa, un camino que se inició hace ya algunos años, una apuesta impulsada con un objetivo claro: atraer inversiones a la región que generen empleo y generen salarios más altos .

Estas declaraciones las realizaba en la inauguración hoy en IFEME del Investor Day Extremadura en el Palacio de Congresos de Mérida, destacando a LOTUS, LAMA o la reciente Ley de Modernización y Simplificación administrativa que han situado a "esta tierra sin ninguna duda a la vanguardia de lo que significa y representa las relaciones con las empresas".

Una apuesta por la burocracia sencilla que ha sucedido al mismo tiempo que están sucediendo otras cosas que están acelerando los cambios y las tendencias, El Brexit, la pandemia y la guerra están propiciando estas tendencias, porque de otra forma "hubiera tardado mucho tiempo, haya aparecido delante de nuestros ojos en muy poco tiempo". Para Fernández Vara esto representa la clave fundamental de todo lo que está ocurriendo "que es la relocalización de la cadena de valor".

En este sentido, ha indicado que en ese proceso de relocalización de la cadena de valor y de recuperación de la soberanía industrial por parte de la Unión Europea, en el ámbito energético, industrial y agrario, Extremadura se propuso estar, ofreciendo condiciones competitivas, como son las leyes y suelo industrial preparado.

El presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que lo que está ocurriendo en Extremadura es la consecuencia de las empresas "nosotros no tenemos más mérito que el hacer todo lo posible para ayudar que las empresas puedan desarrollar sus proyectos. El mérito es de aquellos que están viniendo a invertir aquí y que lo están haciendo con su dinero, con el de sus accionistas o de sus financieros".

En este punto, el presidente extremeño ha recordado que tras las negociaciones que se tuvieron durante un año con la multinacional Volkswagen para la instalación de la gigafactoría "nos dimos cuenta que no éramos menos que nadie". Para Fernández Vara o que muchos interpretaron como un fracaso "para nosotros fue un éxito, porque habíamos peleado hasta el final y la decisión final no se tomó porque fuéramos menos si no porque nos faltaban algunas condiciones y eso nos hizo grande y perder el miedo a negociar, discutir y soñar".

En estos momentos, ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional estamos en disposición de poder competir en muchos sectores en todo lo que tenga que ver con la revolución verde y digital, siendo esto la consecuencia de toda una generación haciendo las cosas bien.

Por otro lado, Fernández Vara, ha explicado que cuando volvió a la presidencia de la Junta de Extremadura en el año 2015, y tras hace un diagnóstico sobre lo que le faltaba a Extremadura se comprobó que "nos faltaba en nuestra composición de nuestro producto interior bruto logística, industria y un turismo de calidad, poniéndose "manos a la obra con las empresas a trabajar en ese ámbito".

Para ello ha destacado que es muy importante la formación de los trabajadores en esos ámbitos ya que ahí es donde están los salarios medios más altos y Extremadura ha sido capaz de producir en los últimos siete años 65.000 empleos, pero cuando nos vamos a las cifras del índice de pobreza no se correlaciona porque hay mucha gente que tiene trabajo y está bajo el umbral de la pobreza. Es por ello que hay que atraer inversión que aporte salarios que permita a la gente vivir y tener una vida digna "porque al final de eso es de lo que se trata". Mucha gente trabajando en las mayores condiciones de dignidad posible.

Por último, ha subrayado la importancia de la puesta en servicio de la nueva plataforma logística entre Plasencia y Badajoz en las próximas semanas para que las mercancías de Extremadura puedan llegar a todos los puertos de la península ibérica, que marcará un antes y el después.