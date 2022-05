Nace Wimbi, la bebida refrescante sin azúcar ni gluten y con un ligero toque de alcohol

Eva Sereno Zaragoza

Bodegas Jaime lanza esta alternativa a la cerveza de la que prevé comercializar alrededor de 300.000 botellas en grandes superficies entre los tres sabores en los que está disponible: piruleta, mojito y piña colada.

La bodega, conocida por el vermut Turmeon y la ginebra Blue Velvet, vuelve a innovar en el sector de la bebida con la refrescante Wimbi, que está inspirada en los Hard Seltzer (agua con gas, aromas naturales y alcohol), que tienen una gran aceptación en países como Estados Unidos y cuyo mercado mueve alrededor de 5.400 millones de euros. Una cifra que se eleva a los 16.000 millones de euros en el caso del agua con gas saborizada.

"Llevaba un par de años detrás de esta idea" que tomó impulso con la pandemia y al observar que empresas como Coca-Cola, Budweiser o San Miguel, en España, creaban su marca de Hard Seltzer. "Con la entrada de estas marcas, compré todas las Hard Seltzer que había. El sabor no nos gustaba, pero sí tenían puntos positivos como ser bajas en calorías y no tener hidratos de carbono. En España no nos gusta el agua con gas -el mercado es casi inexistente- a diferencia de Estados Unidos donde, además, es fácil añadir alcohol", afirma Martín Jaime, creador de Wimbi y manager de Bodegas Jaime, a elEconomista

Y así, durante la pandemia, se empezaron a hacer pruebas para dar con la fórmula de éxito y con sabores que fueran reconocidos por el consumidor. El resultado es Wimbi, que se define por ser una bebida refrescante sin azúcar ni gluten y con un toque de alcohol, ya que tan solo tiene cinco grados. Además, es baja en calorías (entre 90 y 92 calorías) y su sabor es agradable y adaptado a las preferencias españolas.

Esta bebida está hecha con una base de vino a diferencia de los Hard Seltzer americanos, que se elaboran con alcohol destilado, lo que contribuye a dar salida a los excedentes de vino del campo español. Además, se han empleado aromas 100% naturales en sus tres sabores: piruleta, mojito y piña colada.

Wimbi es además una alternativa a la cerveza, que es otra de las razones que está detrás de su lanzamiento porque "hay gente a la que no le gusta la cerveza", pero no disponen de opciones refrescantes. De hecho, las Hard Seltzer han quitado en cinco años una cuota de mercado a la cerveza del 10%.

La previsión es empezar la comercialización con 100.000 botellas, aunque se prevé alcanzar las 300.000 en los próximos meses conforme se cierren más acuerdos de distribución. De momento, Wimbi, que está dirigida a un público joven, empezará a comercializarse este viernes a través de su web (www.wimbidrinks.com) y a partir del día 6 de junio en alrededor de 2.200 tiendas de la cadena de supermercados DIA en España, aunque el objetivo es seguir avanzando en acuerdos con otras cadenas para su distribución. Posteriormente, ya hacia el mes de septiembre, se prevé introducir en el canal Horeca.

Una ginebra rosa con efecto purpurina

Wimbi no es el único nuevo lanzamiento de Bodegas Jaime, empresa con sede en la localidad zaragozana de Morata de Jalón y conocida por su vermut Turmeon y por la ginebra Blue Velvet. Una gama esta última en la que, precisamente, ha vuelto a innovar con Pink Velvet de la que ya ha cerrado su primer pedido de 10.000 botellas.

Esta ginebra se ha elaborado ante el éxito de Blue Velvet en ventas en países como Suecia, Noruega y Finlandia y la demanda de una ginebra más dulce por parte del consumidor, pero sin azúcares añadidos. Al igual que en Blue Velvet, esta ginebra tiene un característico color -aquí es el rosa- y, además, al agitarla, se observa un efecto de purpurina roja, gracias a la incorporación de un mineral 100% natural. Pink Velvet es el resultado de una triple destilación y maceración con frutos rojos -fresa y frambuesa-, para obtener un sabor fresco.

La previsión es que la producción de Pink Velvet sea similar a la de Blue Velvet -unas 40.000 botellas en 2021-, aunque se prevé su aumento ante los contactos realizados con nuevos importadores realizados en las últimas ferias sectoriales.

Bodegas Jaime avanza también en la comercialización de la gama de vermut Turmeon con la que se trabaja en crecer tanto en el canal Horeca como en alimentación, especialmente con Turmeon Zero, el vermut sin azúcar.

La empresa está presente en 15 mercados internacionales, principalmente de Europa (en países como Alemania, Suecia o Finlandia, entre otros), además de realizar ventas en Asia y Estados Unidos. El 70% es exportación y el 30% de las ventas se corresponde con el mercado español.