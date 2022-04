Fernando Simón señala la fecha en la que podría producirse el fin de las mascarillas en interiores

El pasado jueves, 31 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó una moción de interpelación en la que se pedía al Gobierno la anulación del uso obligatorio de las mascarillas en interiores. La propuesta, a cargo de Ciudadanos, contó con el voto favorable del PSOE, además de otros partidos.

Este paso, no obstante, no significa que ya podamos quitarnos las mascarillas en interiores, sino que la medida debe ser aprobada por el Ejecutivo y, además, debería contar con el visto bueno de las comunidades autónomas.

Semana Santa sin mascarilla

En este sentido, el Gobierno estaría contemplando la opción de retirar las mascarillas antes del inicio de la Semana Santa. Según un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, así lo reflejaría un correo electrónico que el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), habría enviado a los técnicos de Salud Pública.

En concreto, y según detalla 20 Minutos, Simón preguntó a los expertos si sería "correcto" tomar esta decisión en 15 días. Así, la fecha sugerida estaría en torno al 12 y el 13 de abril, víspera del Jueves Santo.

La propuesta del departamento de Simón no ha tenido buena acogida entre los especialistas en Salud Pública. Creen que la pandemia no se ha ido del todo y que sería conveniente no precipitarse con este tipo de medidas, "algo que ha ocurrido en otras ocasiones".

No obstante, el Gobierno podría aprobar la retirada de las mascarillas sin el apoyo de la Ponencia de Alertas, como ya lo hiciera en alguna otra situación a lo largo de la pandemia.

El Gobierno, favorable a la retirada

La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, expresó que "ya queda menos" para la retirada de las mascarillas en interiores, aunque no indicó en qué fecha estarían pensando. Preguntada sobre esta cuestión, se limitó a responder que "cuando sea adecuado y oportuno".

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en la última sesión de control del pleno que levantarán la imposición "al segundo siguiente" de que los profesionales sanitarios lo recomienden. "Anticipo que queda un día menos para levantarla", apuntilló.