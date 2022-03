Esta son las predicciones de Elon Musk: Tesla será más grande que Apple o una enorme colonia en Marte

Elon Musk es la personas más rica del mundo, personaje del año para la revista Time el año pasado y también una persona conocida por hablar en muchas ocasiones más de la cuenta. Sobre todo, parece tener una afición especial por hacer predicciones.

Y aunque a veces el fundador de Tesla y SpaceX se equivoca por completo, ha habido casos en los que ha acertado.

Estas son algunas de sus predicciones hasta la fecha.

Los eléctricos serán los coches más populares

En 2017, el multimillonario predijo que en 10 años la mayoría de los vehículos del país serían eléctricos.

Sin embargo, las proyecciones de empresas y grupos de investigación como Bloomberg, Morgan Stanley y la OPEP predicen que este cambio se producirá en algún momento entre 2035 y 2040, lo que supone una diferencia de entre 8 y 13 años respecto a la predicción de Musk. Solo el tiempo dirá si tiene razón.

Tesla será más grande que Apple

En un tuit del año pasado, Musk predijo que Tesla sería más grande que Apple respondiendo a un tuit que lo sugería. De momento, sobra decir que no es así.

El turismo espacial será algo habitual

Musk cree que hay oportunidades en el espacio. El año pasado, en una conferencia para desarrolladores, dijo: "Mi objetivo no es enviarme a mí mismo al espacio. Mi objetivo es abrir el espacio a la humanidad y convertirnos en una especie multiplanetaria".

Esta predicción va por buen camino. En 2023, SpaceX lanzará al espacio exterior al multimillonario japonés Yusaku Maezawa.

Podremos dormir mientras conducimos

Musk predijo que en 2019 los sistemas de autoconducción serían lo suficientemente fiables como para que la gente pueda dormir al volante.

Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de echarse una siesta mientras se llega a su destino, Musk respondió: "Creo que en unos dos años. El verdadero truco es no decir: "¿Cómo hacer que funcione el 99,9 por ciento de las veces?".

Los aviones eléctricos volarán

En 2017, Musk indicó que construir un avión eléctrico no es inconcebible. "Ahora mismo no hay planes para tener un avión eléctrico. Tenemos un largo camino para manejar el transporte terrestre, y no es inconcebible que haga un avión eléctrico", dijo en una conferencia TED.

Musk advirtió que hay que trabajar más en la densidad energética de las baterías para que un avión eléctrico sea viable. Esta idea se remonta a 2009, cuando la planteó por primera vez. Por ahora, a pesar de algún prototipo o alguna prueba, no parece que esté cerca.

Chips cerebrales para curar mentes y almacenar recuerdos

En 2017, Musk dijo que su equipo en Neuralink podría tener pronto algo en el mercado para tratar lesiones cerebrales graves..

"Estamos apuntando a traer algo al mercado que ayude con ciertas lesiones cerebrales severas (accidente cerebrovascular, lesión de cáncer, congénita) en unos cuatro años", dijo el magnate.

Musk ha hecho muchas afirmaciones sobre su chip cerebral Neuralink, como que podría ayudar a los parapléjicos a volver a caminar y a "almacenar" recuerdos como fotos. Muchas de ellas han sido desmentidas por la ciencia.

Aunque Musk ha dicho que esto podría ocurrir en un plazo de 8 a 10 años, los expertos tienen dudas sobre la viabilidad de la predicción, ya que Musk no ha dado muchos detalles.

Los humanos colonizaremos Marte en 2029

A principios de este mes, en respuesta a un tuit en el que se le preguntaba cuándo llegarían los humanos a Marte, Musk predijo que este hecho se produciría en 2029.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Musk ve con buenos ojos a Marte. Ya en 2016, reveló un plan para establecer un asentamiento humano en el planeta. Según declaraciones a National Geographic, creía que es posible transportar personas entre la Tierra y Marte y declaró: "No se trata de que todo el mundo se traslade a Marte, se trata de convertirse en multiplanetario", en el Congreso Internacional de Astronáutica.

Para 2060, sugiere que un millón de humanos podrían vivir en Marte. Veremos.