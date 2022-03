Cómo hacer facturas sin ser autónomo

El trabajo por cuenta propia se está convirtiendo en una opción elegida por muchas personas para obtener unos beneficios extra cuando su trabajo no le reporta los ingresos suficientes. Incluso, muchas personas compatibilizan el trabajo como asalariado con la enseñanza o la asesoría. "Pero, ¿cómo facturo estos trabajos?, ¿puedo hacer facturas sin ser autónomo?", se preguntarán muchos.

Como punto de partida, hay que atender a que, por norma general, cualquier servicio por cuenta propia va a conllevar la obligación de darse de alta como autónomo.

Muchos trabajadores piensan que hay un límite de ingresos para evitar este trámite, además de los gastos que lleva aparejado. Sin embargo, la realidad es que no hay ningún mínimo, cualquier persona que realice una actividad por cuenta propia debe darse de alta en el RETA o en sus derivados.

¿Tengo que darme de alta de autónomo para facturar?

La respuesta es complicada, ya que existen algunos supuestos en los que no es obligatorio darse de alta como autónomo. No obstante, la Seguridad Social no aclara esta norma y los requisitos son muy ambiguos.

Aquí, aparece un término que va a marcar toda la actividad: habitualidad. La Administración dice que cualquier trabajador que realice una actividad por cuenta propia de forma habitual tiene la obligación de darse de alta como autónomo. Sin embargo, no especifica cuánto tiempo dedicado al negocio se considera habitual.

Por este motivo, aparece otro aspecto a tener en cuenta. A pesar de que la norma dice que no existe un límite de ingresos real que no obligue a darse de alta en el RETA, los expertos aseguran que la Inspección pondrá mayor atención en aquellas personas que generen ingresos por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Es decir, si un trabajador no dedica demasiado tiempo a su actividad y, además, ingresa menos de 1.000 euros brutos, probablemente no estará obligado a ser autónomo para poder facturar.

Este es el caso de profesionales que ofrecen charlas en universidades o de profesores particulares, entre muchos otros.

Así puedes hacer facturas sin ser autónomo

Entonces, una vez resuelto el problema de que trabajadores deben darse de alta como autónomo para facturar, es el momento de conocer el proceso legal para poder hacer una factura.

Para hacer una factura sin ser autónomo, es necesario darse de alta en Hacienda. Es decir, la Seguridad Social no exigirá un rendimiento de cuentas con ella, pero la Agencia Tributaría reclamará una notificación.

Para ello, tan solo es necesario que el trabajador acuda a una oficina de la Agencia Tributaria y presente el modelo 036 o 037. Básicamente, son el mismo formulario, por lo que es recomendable presentar el segundo, ya que es el simplificado.

Del mismo modo, el profesional puede realizar este trámite telemáticamente, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, donde tan solo será necesario disponer del certificado digital o del sistema Cl@ve para llevar a cabo el proceso.