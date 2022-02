Ayuso señala a Casado: "Nunca imaginé que mi partido actuaría de modo tan cruel contra mí"

El supuesto espionaje, negado por la dirección nacional del PP, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las sospechas en Génova sobre los contratos otorgados al hermano de ésta sacude a los populares y abre una guerra entre el equipo de Pablo Casado y el Gobierno madrileño.

"Nunca imaginé que la dirección de mi partido pudiera actuar de una forma tan cruel contra mí", ha dicho Ayuso durante una comparecencia desde la sede de la Comunidad, horas después de que saltase el escándalo sobre el supuesto espionaje.

Depurar cargos en Génova y el PP de Madrid

Ayuso ha cargado duramente contra la Dirección Nacional del PP por fabricar "presuntas corrupciones" contra ella y sin pruebas, y ha exigido que se depuren responsabilidades tanto a nivel nacional como regional.

Desde el anonimato

"Las declaraciones que publican los medios y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos, y lo hace desde el anonimato", ha asegurado Ayuso, quien también ha censurado que la Dirección Nacional del PP, de un modo "tan cruel e injusto", va contra ella acusándola de corrupción "sin pruebas" y metiendo a su familia por medio.

"No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia. La familia es lo más importante que tenemos", ha subrayado.

Así lo ha manifestado en una comparecencia ante los periodistas, en la Real Casa de Correos, tras publicarse que se pidió a un despacho de detectives investigar a su hermano para intentar acreditar su mediación en un contrato público. Desde el PP requirieron en septiembre explicaciones a la presidenta sobre este contrato, por el que supuestamente, su hermano podría haber cobrado una comisión de 280.000 euros.

Apunta a Pablo Casado

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque entra dentro de lo lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato", ha señalado, al tiempo que indicado que solo quiere que se dé "voz a los afiliados y que se actúe conforme a la ley".

Meras habladurías

La presidenta madrileña ha trasladado que "desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del PP estaban creando un dossier" contra ella, vinculándola "a algún caso de corrupción referido a mi familia". "Esas noticias ya salieron publicadas y fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid porque nadie concretó ninguna acusación porque eran meras habladurías", ha subrayado.

Según Ayuso, "si dirigentes del PP querían aclarar algún contrato tan solo tenían que pedirlo ya que todos están en el Portal de Transparencia". Para la presidenta, "el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad" sino para desprestigiarla "personal y políticamente".

Reunión con Casado en septiembre

Ayuso ha compartido que la operación se produjo en abril de 2020, pero ella se enteró en septiembre cuando fue al despacho del presidente del PP, Pablo Casado, a hablar de la situación del partido y del congreso regional. "Para mi sorpresa -comentó la presidenta madrileña- me dijo que tenía conocimiento de esta operación, y que pensaba que era ilegal, y que había sido filtrado por La Moncloa". Entonces -continuó-, "pregunté a mi hermano, que había tenido relación con esa empresa, y me dijo que todo era legal, regulado en Hacienda y declarado".

Ayuso ha defendido que su hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario "26 años", mucho antes de que ella entrara en política, pero ha declarado que "nunca" le ha ayudado para conseguir "absolutamente nada" en su vida laboral. "Animo -dijo en este sentido- a que alguien demuestre que yo le he favorecido en algo a él a alguien de mi entorno personal. No tendrán ni una sola prueba. Solo he destinado mi tiempo y recursos a Madrid", detalló.

Isabel Díaz Ayuso también dedicó unos minutos al alcalde y la presunta participación del Ayuntamiento de Madrid en la trama. De él dijo que el regidor le había negado que a través de una empresa municipal se investigaran las cuentas de su hermano, "lo que es ilegal".

"Creo a Almeida -remarcó-. No hemos otra cosa aue trabajar juntos. Me cuesta que hayamos luchado tanto para meternos en este absurdo, que es más propio de personas que nunca han gestionado nada y que van ade pasillo a pasillo sin responsabilidad alguna", determinó.

Las primeras semanas, abundó la líder popular de Madrid, "corrió el rumor de los servicios de un investigador privado que no conozco. Hablé con el alcalde y me dijo que no sabía nada y que lo investigaría".

"Sabía que fabricaban presuntas corrupciones"

Así -apuntó, "a pesar de las continuas filtraciones contra mi honorabilidad por parte de la dirección nacional del PP, lo que saben muchos periodistas, a los que les han ido contando uno a uno, siempre he sido fiel a mi partido y al PP". "Aunque sabía que fabricaban presuntas corrupciones, siempre he participado en todo", explicó la presidenta de Madrid. "Y no le he querido denunciar porque me importa Madrid y España, y porque la situación del país es gravísima, y no quiero despistarme".

Si hubiera querido hacer daño al partido, explicó Díaz Ayuso, "lo habría hecho hace meses". Y sin embargo aclaró, "he participado en siete actos en Castilla y León".

Ahora que lo reconocen "pido que se depuren responsabilidades tanto el partido nacional como el regional", sostiene.

La respuesta de Génova: expediente

En respuesta a la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, el secretario general del PP anunció pocas horas más tarde la intención de abrir un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por deslealtad y falta de rectitud, y por actitudes casi lesivas hacia Pablo Casado y hacia la dirección nacional del Partido Popular.

Teodoro García Egea no ha aclarado si finalmente expulsarán a Isabel Díaz Ayuso, eso sí, ha añadido que el partido se reserva las actuaciones oportunas y que no tolerarán otra acusación más.