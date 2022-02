¿Te han cobrado la cuota de autónomos estando de baja? Así puedes reclamarla

Durante los periodos de baja de la actividad como autónomo, los trabajadores por cuenta propia están exentos de su obligación de pagar la cuota. No obstante, no es la primera vez, ni será la última, que la Administración comete un error y liquida el pago, a pesar de no tener que hacerlo.

Por este motivo, la Seguridad Social otorga el derecho al colectivo a reclamar este tipo de errores administrativos para poder solventar su situación financiera, ya que los autónomos están pasando por un momento económico complicado, intentando paliar el daño que ha provocado la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

¿Cómo puedo solicitar la devolución de las cuotas cobradas por error?

Para realizar este trámite, la Administración pone a disposición del autónomo un canal concreto para que reclame el cobro indebido de las cuotas a la Seguridad Social, de tal manera que pueda recuperar la cantidad pagada indebidamente.

En concreto, el trabajador por cuenta propia debe dirigirse a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. No obstante, para ello, primero deberá identificarse a través de alguna de las vías que habilita la plataforma:

- Certificado electrónico.

- Usuario y contraseña.

- Sistema Cl@ve.

- SMS.

Una vez que el profesional ya se ha identificado a través de alguno de estos métodos, deberá dirigirse al apartado 'Ciudadanos', para acceder al portal 'Recaudación' y, por último, remitirse a la zona web habilitada para este trámite, 'Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales'.

A partir de aquí, la propia plataforma irá guiando al autónomo en su trámite para realizar este proceso de forma rápida y sencilla. Ahora, el profesional podrá:

- Solicitar la devolución de ingresos indebidos.

- Consultar el estado de tramitación de su solicitud, tanto si se ha efectuado a través de este medio como si ha sido presentada ante la Administración de la Seguridad Social.