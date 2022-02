Así puedes saber si has pasado el coronavirus sin haber dado positivo en un test de antígenos o PCR

El último mes ha sido de un gran repunte de los casos de coronavirus en España. Principalmente por la aparición de la variante ómicron, muchas de las personas que no habían contraído la enfermedad desde marzo de 2020 padecieron la SARS-CoV-2 a lo largo del final de 2021 o del inicio de 2022. Por ello, que aquellos "inmunes" aún se preguntan si en algún momento no han tenido rastro del virus y no se han dado cuenta.

¿He pasado el coronavirus sin síntomas? La pregunta que muchas personas se hacen, tan solo tiene una respuesta. Y es que con casi diez millones de contagios oficiales en España, a los que hay que sumar los no registrados por diversos motivos, conocer el nivel de anticuerpos de cada uno puede ser vital de cara a prevenir la covid-19 en el futuro.

Un entendimiento que con la aparición de la variante BA.2 se hace más imprescindible al entenderse esta nueva cepa como una 'ómicron sigilosa'. Por su capacidad de pasar desapercibida en los test de antígenos, de nuevo saber los anticuerpos de una persona pueden ayudar a interpretar si se ha pasado o no la enfermedad.

Las vacunas, al igual que pasar la enfermedad, generan anticuerpos que pueden confundir en el resultado de un test

Sin embargo, es en la puesta de vacunas donde esto no ayuda ya que al inocularse una dosis, el organismo genera estos anticuerpos de cara a una futura defensa. Una protección que, en el caso de los test de anticuerpos, puede confundir a la hora de conocer si estos se deben a la enfermedad o a la vacuna.

En su página web, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) confirma que esta es la única forma de conocer si se tiene o no anticuerpos. Eso sí, no detectando estos test la presencia del virus, por lo que no son equivalentes a una PCR o a un antígenos, en su resultado tienen dos muestras que pueden ser positivas:

- IgM. Son inmunoglobulinas o anticuerpos que aparecen en la fase temprana de la infección y desaparecen a las pocas semanas.

- IgG. Son inmunoglobulinas que aparecen en la fase tardía de la infección y permanecen largo tiempo, a veces años. Estos son los que más se toman de referencia para saber si se ha pasado la enfermedad en algún momento.

De cualquier forma, dar negativo en estos test no excluye de la posibilidad de estar pasando la enfermedad o haberla pasado. Y es que el organismo de cada persona actúa de un modo diferente pudiendo generar o no una cantidad de anticuerpos. Son en los casos negativos donde se debe tener más precaución, ya que el organismo pese a haber pasado la covid-19 no presenta defensas y puede estar en riesgo de volver a contraerla.

