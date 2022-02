Warren Buffett es el único del top 10 de los más ricos que aumenta su fortuna en 2022

La reciente caída de las compañías tecnológicas ha impactado de lleno en la fortuna de las personas más ricas del mundo, con la excepción de Warren Buffet. El multimillonario gurú de la inversión no solo no ha perdido dinero, si no que ha conseguido aumentar su patrimonio en unos 2.400 millones de dólares, hasta los 111.000 millones.

El CEO de Berkshire Hathaway cuenta con una cartera ampliamente diversificada y, además, apuesta firmemente por la inversión en acciones que cotizan por menos de lo que deberían. Por el contrario, el patrimonio de sus coetáneos están ligados en gran medida a sus empresas tecnológicas. Por ese motivo, Elon Musk, el CEO de Tesla y hombre más rico del mundo, ha perdido 54.000 millones de dólares con la caída de los valores tecnológicos. Y lo mismo le ha ocurrido al fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio ha descendido en 27.800 millones de dólares; o al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha perdido 15.200 millones de dólares en lo que va de año.

Una de las recomendaciones más habituales de Warren Buffet es invertir en fondos indexados, como el S&P 500, pues permiten diversificar automáticamente la cartera al incluir todas las acciones de un índice. Asimismo, aconseja seguir comprando ""en las buenas y en las malas, y especialmente en las malas", según publica CNBC. A él, esta estrategia le ha permitido superar a Zuckerberg y volver al puesto número 6 del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

No obstante, incluso con el actual vaivén de los mercados, Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 216.000 millones de dólares, casi el doble que la de Buffett. Por su parte, este último no tiene pensado permanecer mucho más tiempo en este ranking, ya que se ha propuesto donar todo su patrimonio a la filantropía. Por el momento, ha regalado casi 33.000 millones de dólares en acciones de Berkshire a la Fundación Bill y Melinda Gates.

El valor de sus acciones de Apple aumenta en 9.800 millones en un día

Apple presentó esta semana los resultados del trimestre de diciembre, con unas ventas de casi 124.000 millones de dólares y un fuerte crecimiento de las ventas en todas las líneas de productos, excepto el iPad. Los buenos resultados que pronto se dejaron sentir en el precio de sus acciones, con una subida de casi un 7%. A su vez, este incremento hizo que el valor de las 887.136.000 acciones que posee Berkshire Hathaway aumentará en 9.800 millones de dólares.

Pese a que en un primer momento Buffett consideraba las compañías tecnológicas como una inversión demasiado arriesgada para su compañía, en 2016 se lanzó a comprar participaciones en Apple. Desde entonces, se ha convertido en uno de sus principales partidarios y el gigante tecnológico representa más del 40% de su cartera.

Allá por 2020, Buffett dijo que pensaba en Apple como su tercer negocio, no como una acción, y la clasificó como "el mejor negocio que conozco en el mundo". Según él, el ecosistema del iPhone es "pegajoso", lo que motiva a los clientes a actualizar regularmente y la convierte en una inversión más segura y más parecida a una empresa de consumo.