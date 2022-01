¿Qué es el modelo 347 de autónomos? Recuerda que tienes que presentarlo antes del 28 de febrero

Febrero es uno de los meses en los que los autónomos gozan de menos carga administrativa. Tras verse obligados a realizar una gran cantidad de trámites en enero, el segundo mes del año permite centrarse en la propia actividad y no en la burocracia. No obstante, los trabajadores por cuenta propia sí que tienen que hacer deberes en febrero, presentar un único modelo, el 347.

Pero, ¿para qué sirve el modelo 347? Básicamente, los autónomos están obligados a presentar la declaración de operaciones superiores a 3.005,06 euros. Cabe destacar que el colectivo solo tendrá hasta el 28 de febrero para presentarlo.

¿Qué es el modelo 347?

El modelo 347 es una declaración anual a la Agencia Tributaria de las operaciones con clientes y proveedores que han superado los 3.005,06 euros.

Es decir, aquí, el autónomo informa a la Administración de todas las compras y ventas que hayan superado esta cantidad durante el año anterior.

Este modelo está obligado a presentarlo toda persona física o jurídica. Es decir, debe llevar a cabo este trámite cualquier empresa, independientemente de su tamaño, desde un autónomo hasta una gran empresa, pasando por una pyme.

La condición básica que exime de presentar este modelo es no haber realizado ninguna operación que supere la cifra anterior. No obstante, también existen otros supuestos en los que el profesional no tiene que presentar esta declaración:

- Cuando la empresa realiza su actividad en España, pero su sede social se encuentra fuera del territorio nacional.

- Aquellos que estén obligados a llevar los Libros de registro de IVA.

- Cuando se realicen operaciones no sometidas al deber de declaración.