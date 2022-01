Esta es la nueva forma de solicitar tu pensión de jubilación: requisitos y trámites

La Seguridad Social está avisando a los ciudadanos de que disponen de una nueva forma de llevar a cabo la solicitud de la jubilación. Los beneficiarios podrán realizar el proceso desde casa y si necesidad del tradicional certificado digital o sistema Cl@ve, tan solo necesitarán su DNI.

Para ello, el solicitante solo tendrá que acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social e identificarse enviando una foto junto a su DNI. A partir de aquí, el ciudadano podrá acceder al apartado previsto para estos trámites. Además, también podrá comprobar el estado de su solicitud una vez que la haya realizado.

Requisitos para solicitar la pensión de jubilación

La Seguridad Social establece una serie de condiciones para que el trabajador pueda acceder a la pensión de jubilación. En concreto, el solicitante debe:

- Tener 66 años de edad. Además, también deberá acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales, al menos 2 años deben haberse cotizado en los últimos 15 años.

- Tener 65 años de edad y al menos 37 años y 3 meses de cotización, de los cuales, al menos 2 años deben haberse cotizado en los últimos 15 años.

- Encontrarse en los supuestos en los que la edad de jubilación puede reducirse o anticiparse: jubilación anticipada, jubilación parcial o personas con discapacidad, entre otros casos.

¿Qué necesito para solicitar la pensión de jubilación?

La pensión de jubilación puede solicitarse con una antelación máxima de 3 meses respecto a la fecha en la que nace el derecho a este subsidio.

No obstante, el ciudadano debe tener en cuenta que el expediente no se puede tramitar hasta que se obtiene este derecho y la Administración ha verificado que, efectivamente, ha cesado en el trabajo o, en caso de no estar en alta, que no ha cambiado su situación laboral desde la fecha de la solicitud.

Para solicitar la pensión de jubilación, el beneficiario debe adjuntar la siguiente documentación:

- En todos los casos, el solicitante deberá aportar su documento de identidad, o del representante legal, cuando se dé el caso.

- En el supuesto de estar casado o tener hijos, también tendrá que aportar documentos acreditativos del matrimonio o parentesco.

- Además, en función del tipo de jubilación que solicite, la Seguridad Social puede requerir otros documentos como el certificado de empresa, certificado de discapacidad y grado o del cese en el trabajo, entre otros.