Esta es la razón por la que el vino protegería contra el coronavirus (y la cerveza no)

Conforme se sigue avanzando en la lucha para erradicar la pandemia por coronavirus, diversos estudios siguen buscando los motivos por los que ciertas personas contraen o no esta patología. Una de las últimas hace referencia a una de las ingestas más consumidas en todo el mundo, y es que el vino vendría a proteger contra la infección por covid-19.

El vino, tan demandado como analizado, siempre han surgido debates sobre si es bueno su consumo con moderación o simplemente no aporta beneficios reales a la salud. Pues bien, en línea con lo primero podría ser que en la bebida de Baco estuviese la cura contra la SARS-CoV-2... o al menos parte de ella.

Así lo confirma un estudio llevado a cabo en el Shenzhen Kangning Hospital de China, donde se ha demostrado que las personas que beben vino tinto con regularidad (más de cinco vasos a la semana) son un 17% menos propensas a contraer el virus, mientras que vino blanco inmunizaría en un 8% por su parte.

El vino tiene unas partículas que la cerveza o la sidra no

Esto se debe a la presencia de polifenoles en la uva que protegerían contra enfermedades respiratorias como la gripe o, en este caso, la covid-19. Estas partículas, al adherirse a las células humanas, actuarían de barrera ayudando a la defensa del organismo.

Unas características que no tienen, por ejemplo, la cerveza o la sidra y por lo que no ayudaría su consumo en la lucha contra el coronavirus. Es más la no presencia de estos polifenoles en estas bebidas rubias incrementaría, hasta en un 28%, el riesgo de infectar de SARS-CoV-2, según el mismo estudio. Un efecto que se explicaría, también, por el hecho de que el alcohol es peor en la defensa del organismo cuando más duro es, lo que jugaría en contra de otras bebidas espirituosas de más graduación.

Para realizar este análisis, el hospital chino contó con hasta casi 500.000 pacientes de diferente edad, aunque todos sus resultados fueron testados solo en laboratorio. Es decir, habría que ver sus consecuencias en casos reales, y por lo que los investigadores sugieren dar a estas novedades solo el rango de hipótesis.