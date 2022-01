Estos son los secretos para tener éxito en una entrevista de trabajo según los especialistas de Amazon

Amazon se ha convertido en poco más de dos décadas en una de las empresas más importantes del mundo. En España, su peso también ha crecido desde que llegada hace ahora 15 años, y con él también su número de empleados.

En concreto, el gigante de la venta online pretende contratar a más de 3.000 personas en España en los próximos años. Amazon es una de las empresas con un proceso de selección más depurado que incluye sus conocidas preguntas STAR que te explicamos aquí.

Pero además de eso, en su portal dan información de interés aplicable para alguien que está buscando trabajo tanto en Amazon como en cualquier otra empresa por parte de sus responsables de recursos humanos.

"Queremos ayudar a los candidatos a dar lo mejor de sí mismos", comenta en el blog de la empresa Stacy Milgate, responsables de contratación de Amazon Web Services. "Nuestro proceso de entrevistas está orientado a encontrar verdaderos ejemplos del trabajo que han realizado".

Aquí van algunos consejos que dan:

No tengas miedo de explicar detalles de tu experiencia

"Un gran fallo de muchos candidatos es que no profundizan lo suficiente", dice Rasheeda Liberty, Directora de Contratación Senior, Finanzas y Servicios Empresariales Globales de Amazon. Cuando respondas a las preguntas de tu entrevista, recuerda que los detalles son la clave. Relata detalladamente una situación para cada pregunta que responda y utilice datos o métricas para respaldar su ejemplo. "Queremos saber los números", dice Liberty.

No eludas hablar de ti en lugar de nosotros

Utiliza el "yo" cuando describas acciones en las respuestas de tu entrevista. "La entrevista no es el momento de minimizar lo que has hecho", exponen. "Por supuesto, entendemos que has trabajado con un equipo en un entorno de colaboración, pero la entrevista es una oportunidad para que te vendas a ti mismo".

Explica también los fracasos

Está bien hablar de los fracasos. Ven preparado con ejemplos que muestren tu experiencia mientras describes cómo te has arriesgado, has tenido éxito, has fracasado y has crecido en el proceso. Ten en cuenta que algunos de los programas más exitosos de Amazon y otras grandes empresas tienen su origen en proyectos fallidos.

Saber responder por qué quieres trabajar en Amazon o la empresa a la que estés aspirando

"Muchos candidatos dicen que están entusiasmados con la oportunidad de trabajar para una empresa innovadora a gran escala", dice Liberty. "Lo que realmente quiero saber es por qué Amazon encaja en su trayectoria profesional específica. Queremos saber que eres una persona que piensa en cómo devolver a la organización lo que aportas, pero también nos fijamos en lo que quieres aprender mientras trabajas aquí."

Estudia los principios de la empresa en cuestión

"Las preguntas sobre los principios de liderazgo de una empresa pretenden ayudarnos a entender por qué quieres trabajar aquí y cómo nuestros valores resuenan contigo", explican. Por ello, informarse sobre las ideas de una empresa siempre será un gran punto de partida para que empaticen contigo.