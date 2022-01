Así es la tienda de venta de innovación de Lanzadera que cierra en los próximos días

Tras casi dos meses abierta al público y fomentando el desarrollo que siempre pone Juan Roig como base de sus proyectos, estos días el último comercio del empresario valenciano cierra sus puertas. Lo hace en su ubicación del centro comercial Saler (Valencia), donde el sábado, 15 de enero, será la última fecha en la que ofrezca sus productos a todo el público.

No, no es un local de Mercadona el que echa el cierre estos días sino el centro de Lanzadera Market que desde el pasado 22 de noviembre estaba exponiendo diferentes ideas a todos los visitantes del Saler. Un innovador concepto de pop up, en el que durante casi dos meses se han mostrado ideas innovadoras y se han impartido talleres con el fin de abrir la mente del público y también de posibles empresarios.

Y es que en este local de 450 metros cuadrados, Lanzadera ha expuesto algunos de los proyectos más interesantes que los pequeños emprendedores tienen en la plataforma. La última revolución de Juan Roig que con ello ha querido dar más visibilidad a su espacio de creación y fomento de nuevas ideas.

Así son los proyectos expuestos en Lanzadera Market

Así, durante estas fechas, en la planta 0 del centro comercial, se han podido apreciar firmas de cuidado personal como Saigu, Kaf Cosméticos o Feelit, de moda como Timpers, Brava Fabrics, Clotsy Brand o Tuilus, de alimentación como En el bote o Smileat, y de accesorios como Flamingueo, Vintage TTS, Natyal, Ritta Piperita o Rosita Vientos.

Con los propios pequeños empresarios ofreciendo sus ideas al público, también se han fomentado talleres para los más pequeños con ideas ligadas a la Navidad. Toda una forma de ofrecer nuevos puntos de vista innovadores de manera gratuita que se despedirá este 15 de enero.

Un adiós que sin embargo no es el final de los proyectos y es que seguirán ligados a Lanzadera, la plataforma que ha apoyado a más de 800 startups en este tiempo, aportando más de 20 millones de euros en préstamos. Además, como enlace con el mundo inversor, las ayudas externas a estas compañías se cifran en unos 350 millones de euros y la creación de casi 5.500 puestos de trabajo.

