Este es el motivo por el que no deberías doblar una mascarilla FFP2 al quitártela

Pese a que la pandemia ya va camino de alcanzar sus dos años entre la sociedad, hay muchos hábitos que siguen haciéndose de forma incorrecta con el peligro que supone para los posibles contagios. Entre ellos, el uso incorrecto de las mascarillas o, mejor dicho, lo que refiere a su tratamiento una vez no está puesta.

Desde que alrededor del verano de 2020 las mascarillas comenzasen a hacerse más que habituales sobre el rostro de todo el mundo, es más que conocido que las de tipo FFP2 son las que mejor protegen tanto a uno mismo como a su entorno. Útiles para prevenir contagios tanto directos como indirectos y de uno hacia el resto y viceversa, sin embargo hay un hábito muy repetido en ellas que estropea su protección.

Es el hecho de doblarla por la mitad, resintiendo la pinza metálica que va en su parte superior y que sirve para amoldarse a la forma de la nariz de cara usuario. Al hacer esto, la pinza pierde su forma natural, permitiendo la filtración de aire con el peligro que supone de cara a contagios por contacto estrecho.

Esto es lo que se debe hacer para no dañar las mascarillas FFP2

Así lo ha notificado una conocida científica en The Guardian, haciendo hincapié en que pese a que llevamos casi dos años conviviendo con el coronavirus, mucha gente aún no conoce los pasos más sencillos de utilización de las mascarillas. "Cuando se coloque una mascarilla, debe moldear el clip a su nariz, no pellizcarlo. De lo contrario, el aire se escapará por del puente de la nariz", ha señalado Claire Judith Horwell.

Por ello, se aconseja que al quitársela vaya siempre en una bolsa, a poder ser de papel, así como es conveniente llevar varias para poder ir cambiándolas según vayan desgastándose y perdiendo eficacia. Todo con el fin de lograr la mayor inmunidad posible sobre uno mismo, al tiempo que se protege a los demás en una lucha que está cerca de cumplir los dos años de vida.