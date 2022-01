Estas son las nuevas ayudas públicas que llegan en 2022

Con la entrada en 2022, llegan nuevas ayudas para los ciudadanos españoles, así como la renovación de otras prestaciones que ya se venían dando. La situación económica actual de gran parte de la población obliga a la Administración a tomar cartas en el asunto, por lo que el Ejecutivo ya ha asegurado la puesta en marcha de ciertas líneas de ayuda.

No obstante, aún no se sabe a ciencia cierta la entrada en vigor de estas prestaciones, ya que el Gobierno condicionó el inicio de la mayoría de ellas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, estas ayudas se pondrían en marcha el pasado 1 de enero de 2022, pero la Moncloa todavía no ha dado noticias nada más que de algunas de ellas.

Bono para el alquiler de 250 euros

Esta es una de las ayudas que estaba condicionada a la aprobación de los presupuestos. Todo apuntaba a que se pondría en marcha el primer día del año, pero todavía no hay información al respecto. Los requisitos para acceder a la prestación son únicamente tres:

- El solicitante debe tener entre 18 y 35 años, ambos incluidos.

- Debe estar trabajando.

- No puede tener unos ingresos superiores a 23.752 euros anuales.

Además, cuando se trate de unidades familiares en situación de mayor vulnerabilidad, este bono se podrá complementar con ayudas de hasta el 40% de su valor.

Bono cultural de 400 euros

Se trata de una ayuda que el Gobierno otorgará a los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 y cuyo objetivo es acercar a este segmento de la población al mundo de la cultura. Además, esta medida serviría para dar un impulso al sector. Los requisitos para acceder a esta prestación son:

- Cumplir 18 años en 2022.

- Tan solo 100 euros pueden destinarse a contenidos digitales culturales.

- El resto del dinero debe invertirse en "cultura tradicional", como festivales, cine o suscripciones a diarios y revistas.

Cabe destacar que, según el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, esta ayuda no entrará en vigor hasta mayo o junio.

Ayuda de 100 euros al mes por hijo

Esta prestación sí que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022, tal y como se venía anunciando. Se trata de una ayuda destinada a aquellas familias en situación de exclusión social cuyos ingresos no son suficientes para dotar de una vida digna a un menor.

En concreto, cada unidad familiar recibirá 100 euros al mes por cada hijo, aunque esta cantidad dependerá de la edad del menor:

- 100 euros por niños de 0 a 3 años.

- 70 euros por niños de 3 a 6 años.

- 40 euros por niños de 6 a 18 años.

Para poder cobrar estas cuantías, la familia debe ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital. No obstante, aquellas unidades familiares que no perciban esta prestación también tendrán derecho a recibirlo si registran unos ingresos mensuales bajos:

- Familias con un niño y dos adultos, con ingresos de hasta 27.000 euros.

- Familias con dos niños y dos adultos, con ingresos de hasta 32.100 euros.

- Familias monoparentales con un niño, con ingresos de hasta 25.700 euros.

- Familias monoparentales con dos niños, con ingresos de hasta 30.800 euros.

'Kit Digital' para autónomos

El BOE publicó el pasado 30 de diciembre las bases que regulan la concesión de ayudas a pymes y autónomos para la adopción de servicios digitales en el marco del programa 'Kit Digital'. En función del número de empleados del negocio, podrán acceder a un bono digital de entre 2.000 y 12.000 euros.

- 2.000 euros para negocios con menos de 3 trabajadores.

- 6.000 euros para negocios con entre 9 y 3 trabajadores.

- 12.000 euros para negocios con entre 10 y 50 empleados.