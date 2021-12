Por qué el cambio de año es el mejor momento para conseguir un aumento de sueldo

2021 toca a su fin tras haber sembrado un nuevo terremoto en el empleo. La llegada del modelo híbrido y las idas y venidas de la pandemia ha trastocado a muchas empresas y empleados. Pero, sobre todo, parece que de la pandemia han salido muchos trabajadores convencidos de que ahora preferirían elegir un empleo por sus ofertas de conciliación, que incluso por encima del sueldo.

Todo eso ha hecho que haya más trabajadores pensando en cambiar de empleo que nunca, según diversas encuestas, lo que hace que las empresas estén especialmente receptivas a la hora de ofrecer subidas de sueldo.

"Es un mercado favorable para los trabajadores ahora mismo. Los trabajadores tienen el poder ahora mismo", dice Beth Ann Bovino, economista jefe de S&P Global, en un artículo de la CNBC. Aunque, eso sí, advierte de que no durará para siempre.

"Sospecho que será un mercado de trabajadores durante la primera mitad de 2022.... Pero con el tiempo, cambiará", dice.

Cuando se trata de un aumento, "nunca está de más pedirlo", dice el experto. "Durante mucho tiempo, la gente ha tenido miedo de pedirlo, pero ahora es favorable para ellos".

Consejos para pedir un aumento de sueldo con éxito

Llegados a ese punto, toca enfrentarse al modelo de reclamar ese aumento ante un jefe o jefa.

Los expertos recomiendan ser sincero y ampararse en datos para reclamar el aumento, además de huir de algunas expresiones que pueden tirar por tierra nuestro esfuerzo. Por ejemplo, en lugar de decir que deseas "un rango salarial más elevado" o un "aumento de sueldo". Con demasiada frecuencia las negociaciones se paralizan al nombrar el objeto de deseo de forma demasiado explícita.

Pero la mejor manera de conseguir lo que quieres es decir lo que quieres. Investigar un poco en el equipo y en el mercado para averiguar lo que ganan las personas del perfil profesional que tenemos. "Utiliza esos datos para determinar la cantidad más baja que aceptarás, y expónla claramente en tu rango", dice.

Amenazar con dejar una empresa es un juego peligroso. Las ofertas de trabajo externas pueden utilizarse como palanca, pero hay que manejarlas con cuidado. En su lugar, menciona que has recibido llamadas de la competencia, pero que estás más interesado en que tu puesto actual funcione.

También hay que tener en cuenta que no todas las negociaciones se resuelven en el momento, y hay que estar prevenido también para un posible fracaso. En ocasiones, recibirás un no. Pero ese no es el final de la negociación, sino que hay que llevarlo para agendarlo a un siguiente momento.