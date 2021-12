Elon Musk pagará más de 11.000 millones en impuestos en 2021, récord histórico en EEUU

Elon Musk, la persona más rica del mundo, realizará el pago de impuestos más alto de la historia de EEUU. Tal y como dijo el multimillonario en Twitter, este año acumula una obligación impositiva de cerca de 11.000 millones de dólares.

Unas declaraciones que dejan una pista sobre las acciones que llevará a cabo antes de que termine el año, ya que Musk tendría que ejercer todas sus opciones que venzan en este ejercicio para alcanzar esta cifra, según los cálculos de Bloomberg. De hecho, el CEO de Tesla aseguró el pasado jueves que casi ha terminado de deshacerse del 10% de su participación en la compañía.

El anunció que el magnate hizo a través de la red social responde a una reciente disputa con la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien aprovechó el galardón de "Persona del año" que la revista Time otorgó al empresario para decir que Musk debería "pagar impuestos y dejar de aprovecharse de todos los demás".

"Pagaré más impuestos que cualquier estadounidense en la historia", respondió Musk a la senadora. No obstante, a pesar de que el mismo anunció que la factura alcanzaría los 11.000 millones, en realidad podría aumentar hasta los 12.000 millones de dólares.

¿De dónde proceden los 12.000 millones?

Esta inusual obligación de pago responde en su mayor parte a los 15 millones de opciones que el multimillonario ha ejercido sobre sus acciones, precisamente, para cubrir los impuestos derivados de este tipo de operaciones.

En concreto, el CEO de Tesla, pagará más de 8.200 millones en impuestos sobre las acciones que vendió en 2021, según las estimaciones de Forbes, ya que se deshizo casi 13.000 millones en títulos hasta el 13 de diciembre de este año, justo antes de que Musk anunciase su factura impositiva.

Por otro lado, aparece un factor que encarece las tasas impositivas del magnate. Aunque Musk se mudó de California a Texas en 2020, su antiguo lugar de residencia también podría gravar las opciones que obtuvo mientras vivía allí, a pesar de que las ejerció en el estado sureño. Entre los impuestos estatales y federales, Musk podría terminar con una tasa impositiva general superior al 50%.

"California solía ser la tierra de las oportunidades. Ahora se ha convertido y se está volviendo cada vez más la tierra de la sobrerregulación, el exceso de litigios, la sobrecarga y el desprecio", dijo durante una entrevista en The Babylon Bee.

Resumiendo la factura de Musk, las obligaciones de pago serían de 8.200 millones por la tasa de impuesto sobre la renta federal del 37%, 842 millones por el impuesto sobre la renta neta de inversiones del 3,8% y 2.900 millones por los impuestos sobre la renta que debe a California con una tasa marginal máxima del 13,3%. Sumando todos estos conceptos, la factura del CEO de Tesla y SpaceX alcanzaría los cerca de 12.000 millones de dólares.

Sin paraísos fiscales

A pesar de que el pago que realizará Musk parece sumamente alto, cabe destacar que Warren no andaba tan desencaminada cuando decía que el multimillonario pagaba muy pocos impuestos. De hecho, cabe destacar que otra de las ventajas de mudarse a Texas es que allí no hay impuestos estatales sobre la renta.

Elon Musk viene pagando muy poco en comparación con su riqueza durante los últimos años. En concreto, según una investigación de ProPublica publicada en junio, el magnate solo pagó un total de 455 millones en impuestos de 2014 a 2018, a pesar de que su riqueza creció en 13.900 millones de dólares. Además, tampoco pagó impuestos federales sobre la renta en 2018.

No obstante, también hay que poner sobre la mesa la facilidad para calcular los impuestos que tendrá que pagar el multimillonario. A diferencia de alguno de sus pares, Musk ha podido hacer gala recientemente de su transparencia.

"Mis impuestos son súper simples", dijo Musk. "No tengo cuentas en el extranjero, no tengo refugios fiscales". Por otro lado, el hombre más rico del mundo también aseguró que no utilizaría "esquemas elaborados de evasión de impuestos ni nada por el estilo". "Mi supuesta riqueza no es un misterio profundo", concluyó.