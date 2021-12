¿Quieres abrir un negocio? Primero tienes que leer estos consejos si quieres ser autónomo

El autoempleo es la opción a la que recurren cientos de personas que no son capaces de acceder al complicado mercado laboral actual. No obstante, muchos de estos emprendedores cuentan con más ilusión que experiencia. Empezar una vida laboral como autónomo es realmente complicado y son pocos los negocios que sobreviven a los primeros años.

Para construir unos buenos cimientos, es conveniente seguir unas pautas básicas que labren un buen futuro para la empresa que se pretende poner en marcha.

Estos son los consejos que debes tener en cuenta antes de abrir un negocio

Para empezar con buen pie una actividad por cuenta propia, es necesario atender a unos consejos básicos que suelen dar todos los expertos:

- Crear un fondo de emergencia

La fase inicial de un negocio es realmente complicada: demasiados gastos y pocos ingresos. Por este motivo, es conveniente crear un fondo de emergencia antes de empezar la actividad. Un colchón de dinero al que recurrir cuando las cosas no vayan especialmente bien.

- Diseñar un plan de negocio

Uno de los grandes problemas del autoempleo en este país es que muchos de los emprendedores no son conscientes de lo difícil que es brillar entre tanta competitividad. Estas personas creen que con esfuerzo y trabajo podrán sacar la empresa a delante. Sin embargo, es necesario crear un plan de negocio adecuado que muestre las fortalezas del negocio frente al resto de autónomos.

- Crear un sitio web profesional

De nuevo, es vital diferenciarse de la competencia. Hoy en día, cualquier empresa cuenta con una página web, por lo que no solo es imprescindible que el emprendedor ponga en marcha un portal, sino que también es necesario que la apariencia del mismo sea sumamente profesional.

- Fijar el lugar de trabajo

Cada día se populariza más el teletrabajo. Muchos autónomos no necesitan contar con un establecimiento o una oficina. No obstante, en caso de que sí fuese necesario pero el emprendedor no contase con la capacidad económica suficiente, también puede recurrir a un coworking, drásticamente más asequible que un centro de trabajo tradicional.

- Diseñar contratos estándar

Al comienzo de la actividad, la carga administrativa es realmente intensa y resta mucho tiempo de trabajo, por lo que es conveniente diseñar un contrato estándar que poder ofrecer a todos los clientes, de tal manera que no se pierda tiempo en crear documentos particulares.

- Facturas

Es necesario guardar absolutamente todas las facturas de las operaciones del negocio. Tanto de las adquisiciones como de las ventas. La mayoría de emprendedor son conscientes de que tienen que mantener las facturas de las ventas pero muchos no saben que también tienen que guardar las de las compras, ya que estas servirán para deducir los gastos en un futuro.