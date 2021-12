Así fue el 2021 en España, según Google: fútbol, series y el tiempo, entre lo más buscado

Mientras 2021 va cerrando sus puertas, muchos son los hábitos de final de año que empiezan a reproducirse. Uno de los más llamativos es el que lleva a cabo Google al lanzar las búsquedas más repetidas en sus servidores que, en el caso de España, siempre deja curiosas anécdotas. Desde el lado deportivo hasta la información atmosférica, La Palma o el Black Friday copan los principales focos de atención.

"¿Qué es lo más buscado en Google en 2021?". Perfectamente esta podría ser una de las tendencias más repetidas del año, pues en la clasificación de la tecnológica que ha cambiado la forma de resolver las dudas de todo el mundo siempre hay datos y frases muy curiosas. Sin embargo, esto no llega a tanto nivel como las que copan los primeros puestos que, por lo general, responden a temáticas muy similares.

Y es que 2021 para España ha sido un año de Juegos Olímpicos, Eurocopa, la marcha de Messi del Barcelona y la posible llegada de Mbappé al Madrid, en lo que a deporte se refiere. El interés por excelencia que también comparte primeros puestos con la erupción del volcán de La Palma, la subida del precio de la luz, las fechas más señaladas del calendario o las vacunas contra el coronavirus.

El coronavirus pierde fuerza y el deporte sigue como lo más buscado

Un último tema, el referente a la covid-19, que ha perdido gran interés respecto a 2020. Puesto que el año anterior el coronavirus copó la mayoría de las búsquedas, por su novedad, confinamiento y medidas, 365 días después el interés en Google certifica que solo las vacunas mantienen algo de atención entre las búsquedas de los españoles.

Así, "cuándo me toca vacunarme", "cómo conseguir el pasaporte covid" y "por qué duele el brazo con la vacuna" son las únicas cuestiones que hacen relación a la covid-19 copando el tercer puesto en la categoría '¿Cuándo...?', el séptimo en '¿Cómo...?' y el quinto en 'Por qué', respectivamente.

La Eurocopa, los JJOO y el Real Madrid, lideran una tabla donde el tenis sigue copando muchas de las posiciones más altas

Muy lejos así de los temas deportivos, donde quitando el top búsquedas 'Deportistas 2021' (donde destacan cinco referentes al fútbol, tres al tenis y dos a los JJOO), hasta 15 temáticas sobresalen en todas las clasificaciones. Con especial relevancia en el top búsquedas 'Generales 2021', de entre los diez primeros puestos siete se refieren a estas disciplinas (Eurocopa, puesto 2; La Liga, 3; Real Madrid, 4; Roland Garros, 5; Mbappe, 8; Atlético de Madrid, 9; NBA, 10).

Además, de especial curiosidad son las preguntas "cuándo juega España" (top 1 en '¿Cuándo...?'), "cómo va el Madrid" (top 3 en '¿Cómo...?') y "por qué se va Messi" (top 3 en 'Por qué'). Las búsquedas sobre las fechas de los partidos del Real Madrid, el Barcelona, el inicio de los JJOO y el estreno del videojuego FIFA 22 copan las otras grandes inquietudes deportivas en Google.

El tiempo ya no se consulta en el telediario

Sin embargo, si hay algo que puede hacer sombra a esta temática, esa es la información atmosférica. "Tiempo mañana" fue la búsqueda más repetida en la categoría 'General 2021' demostrando que así como hace unos años el espacio del tiempo en los telediarios era de lo que más interés suscitaba en las casas, la tecnología ha llevado a que ahora se 'mire por la ventana' a través de Google.

"Cómo saber si soy un moroso" o "cómo duerme una jirafa" entre las cuestiones más anecdóticas

Ya por último, entre las búsquedas más curiosas destaca el interés en programas de Mediaset (con cinco temáticas en 'Cine, tv y series 2021'), la relevancia del volcán de La Palma, al ser top 6 en 'Generales 2021' y top 1 en 'Por qué' ("por qué erupciona un volcán") y las búsquedas sobre el precio de la luz, top 2 en 'Por qué' ("por qué sube la luz"), y el Black Friday, top 2 en '¿Cuándo...?' ("cuándo es el Black Friday").

"Cómo se llama el martillo de Thor", "cómo saber si soy un moroso" o "cómo duerme una jirafa" son las otras preguntas que no pasan desapercibidas por su alta relevancia de este 2021 que ya se va despidiendo. Un año donde el coronavirus comenzó a perder interés, el deporte siguió captando la mayor atención y los temas puntuales predominaron muy intermitentemente... o así lo refleja Google.

Top búsquedas Generales 2021

1. Tiempo mañana

2. Eurocopa

3. La Liga

4. Real Madrid

5. Roland Garros

6. Volcán La Palma

7. Bonoloto

8. Mbappe

9. Atlético de Madrid

10. NBA

Top búsquedas ¿Cómo...? 2021

1. Cómo se llama el martillo de Thor

2. Cómo saber si soy moroso

3. Cómo va el Madrid

4. Cómo va España

5. Cómo se llama la flor de la Acacia

6. Cómo van las elecciones en Madrid

7. Cómo conseguir el pasaporte covid

8. Cómo duerme una jirafa

9. flor del olivo cómo se llama

10. Cómo hacer pan

Top búsquedas ¿Cuándo...? 2021

1. Cuándo juega España

2. Cuándo es el Black Friday

3. Cuándo me toca vacunarme

4. Cuándo juega el Madrid

5. Cuándo es Semana Santa

6. Cuándo vuelve Whatsapp

7. Cuándo juega el Barcelona

8. Cuándo empiezan las Olimpiadas

9. Cuándo es Carnaval

10. Cuándo sale el FIFA 22

Top búsquedas Por qué 2021

1. Por qué erupciona un volcán

2. Por qué sube la luz

3. Por qué se va Messi

4. Por qué Melendi no está en La Voz

5. Por qué duele el brazo con la vacuna

6. Por qué Cat estaba loca en Victorious

7. Por qué se celebra el Día de la Mujer

8. Por qué se me cierran las aplicaciones

9. Por qué ronronean los gatos

10. Por qué hay tantos terremotos en Granada

Top búsquedas Deportistas 2021

1. Mbappe

2. Eriksen

3. Rafael Nadal

4. Carlos Alcaraz

5. Ana Peleteiro

6. Paula Badosa

7. Dani Olmo

8. Simone Biles

9. Unai Simón

10. Xavi

Top búsquedas Cine, tv y series 2021

1. Tokyvideo

2. Supervivientes

3. Love is in the air

4. La Isla de las Tentaciones

5. El juego del calamar

6. Secret Story

7. La última Tentación

8. Mask Singer

9. Los Bridgerton

10. Eternals