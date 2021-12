Este es Alberto Arenaza: el único español en la lista Forbes de menores de 30 años de 2022

La revista Forbes publica cada año una lista paralela al famoso ranking de la publicación, los '30 Under 30?, que además celebra su décimo aniversario. Por este motivo, el medio estadounidense no solo ha sacado la clásica versión, si no que ha reunido los nombres más importantes de la década.

No obstante, hay un nombre a destacar entre todas las categorías de este año, el del único español que aparece en la lista: Alberto Arenaza. Este joven emprendedor aparece en una publicación en la que se incluyeron personajes del calado de Mark Zuckerberg, Lebron James, Miley Cyrus o Rihanna.

Se trata del cofundador de Transcend Network, que con tan solo 25 años aparece en la categoría de Educación de una clasificación que incluye a las jóvenes promesas del panorama empresarial mundial. Pero, ¿qué ha hecho este emprendedor para estar en el ranking?

¿Quién es Alberto Arenaza?

Alberto Arenaza fundó, junto a Michael Narea, Transcend Network en 2019 tras graduarse en Minerva Schools, una universidad sin ánimo de lucro en la que estudian alumnos de siete países.

La compañía, con sede en San Francisco, es una escuela de negocios. Una formación que ya ha acogido a más de 100 emprendedores procedentes de 33 países, entre los que se incluye más de un galardonado del pasado '30 Under 30'.

"Transcend Network se inició con una creencia fundamental: ser el futuro del aprendizaje y hacer que el trabajo sea más global de lo que hoy en día podemos imaginar", dicen desde la compañía.

Arenaza obtiene fondos con las cuotas de los alumnos y los patrocinios de las empresas. El negocio se basa en una formación de 6 semanas, en las que estos emprendedores se conectan con la comunidad de empresarios más global del mundo. Además, estos alumnos acceden a los recursos necesarios para encontrar un producto que se ajuste al mercado. Los participantes en este programa han recaudado más de 70 millones de dólares.

Alberto Arenaza pasa a la historia de esta revista junto con otros españoles como Pablo Rodríguez-Fernández, Esti Blanco-Elorrieta, Inmaculada Hernández, Guzmán Díaz, Pablo Pantaleoni, Javier Agüera Reneses o Amalia Ulman.