Estas son las 4 formas de ahorrar más efectivas, según la ciencia

El ahorro en el hogar y en las finanzas personales es esa estrella brillante que parece que nunca acabamos de alcanzar. Cuando conseguimos ahorrar cierto dinero (para formar un fondo de emergencia o luego invertirlo), queremos después ahorrar mayor cantidad. Pero el verdadero problema es cuando ahorramos cero.

Para ahorrar, hay que tener en cuenta que aumentar los ingresos -ya sean personales o de una empresa- es teóricamente ilimitado mientras que ahorrar dinero está limitado por lo que gastamos actualmente.

Así que solo hay dos palancas que tocar. O se aumentan los ingresos, o se disminuyen los gastos.

Ahí aparecen las 101 técnicas de ahorro y finanzas personales que a cada cual le pueden ir mejor o peor. Pero, más allá de todo lo que queramos probar, varias investigaciones han intentado probar cuáles son los métodos o mecanismo de ahorro más efectivo o, que muchas veces es lo mismo, el método que genera más adherencia. Es decir, que nos cuesta menos llevar a cabo.

1. Marcarse una cifra de ahorro y establecer mecanismo para lograrlo

Establecer un objetivo de ahorro tangible, como por ejemplo querer ahorrar X dinero en un año, y hacer cuentas para ir lográndolo progresivamente mes a mes es una buena opción para empezar. Pero para ello nuestro objetivo debe cumplir con la regla SMART, que en inglés suena muy bien pero significa que el objetivo sea: concreto, medible, alcanzable, realista y con plazos concretos. Por ejemplo, 2.000 euros en seis meses para unas vacaciones en verano o 5.000 euros en 12 meses para un fondo de emergencia por si nos quedamos sin empleo.

A continuación, ubica bloqueos en todos los lugares en los que vayas a gastar dinero. Por ejemplo, si ves que estás gastando mucho dinero en comida al mes, quizá puedas sacar el dinero en efectivo para solo gastar ese.

Qué dice la ciencia al respecto: El psicólogo social Roy Baumeister lleva años estudiando la fuerza de voluntad y el autocontrol. En una entrevista en el medio The Atlantic compartió algunas ideas sobre los propósitos de Año Nuevo. Muchas de ellas se aplican al ahorro de dinero, ya que también incluye el cambio de hábitos.

En primer lugar, tener varios propósitos hace que sea menos probable que se mantenga alguno de ellos, ya que cada uno de ellos merma la fuerza de voluntad. Por eso debemos fijarnos un solo objetivo de ahorro.

2. Llevar solo dinero en efectivo

Quizá no sea lo más moderno o cómodo, pero es efectivo. Las investigaciones han demostrado que cuando se usan solo tarjetas de crédito, se tiende a gastar más. Un estudio titulado "Efectos del mecanismo de pago en el comportamiento de gasto: El papel del ensayo y la inmediatez de los pagos", lo dejaba claro.

El resumen es que los gastos pasados influyen en el comportamiento de gasto futuro, pero el mecanismo de pago (crédito, débito, efectivo, etc.) influye. Como las tarjetas de crédito no se sienten como dinero y el pago no es inmediato, tendemos a no sentir tanto el dolor de esas compras.

3. No guardar la información de pago de en el navegador

Siguiendo con lo anterior, un mecanismo de bloqueo para no gastar y pensar un poco más si el gasto merece la pena o no. De nuevo, pasa por perder comodidad.

¿Cuántas veces has abortado una compra porque la tarjeta de crédito estaba en la otra habitación? Todo el mundo lo ha hecho.

4. Di a un amigo o amiga que quieres ahorrar

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, los investigadores descubrieron que las personas tenían más probabilidades de ser obesas cuando un amigo lo era. Como un 57% de posibilidades. Y estudiaron a 12.067 personas durante 32 años.

La conclusión es que nuestros amigos tienen una gran influencia en nosotros y una influencia aún mayor en nuestras finanzas.

Si le dices a un amigo que estás ahorrando para algo grande e importante, querrá ayudarte no pidiéndote que quizá hagas planes o sean planes accesibles a tus intenciones presupuestarias.