Esta pareja dejó su trabajo a los 35 años y viaja por el mundo: sus consejos para lograrlo

La aspiración de tener un trabajo que no sea visto como un trabajo es algo que cada vez comparte más gente. También Steve y Courtney Adcock, una pareja de programadores que a los 35 años consiguieron dejar sus empleos de ocho horas para vivir viajando con una caravana.

En su blog, los Adcock han ido contando su camino hasta llegar ahí. ¿Han tenido que ser ricos para hacerlo? Lo cierto es que no lo dejan claro, pero sí que consiguieron trazar un plan para ahorrar lo suficiente para vivir con 30.000 dólares al año, una vez pagada su caravana, y retirarse de sus empleos a tiempo completo para pasar a vivir de su propio blog y trabajos puntuales que les surgen.

Como dice Steve Adcock, "el concepto de retiro depende de cada uno, y también el dinero que necesites para hacerlo. Muchas personas en Estados Unidos no vivirían con 30.000 dólares, pero hemos adaptado nuestra vida a ello. Yo no puedo decir que he dejado de trabajar, pero sí que solo hago los trabajo que quiero hacer y que no me anclan a un horario".

En esta línea, estos son los consejos a caballo de la mentalidad y el ahorro práctico que dan.

1. Centrarse en el objetivo pero no negar el presente

Adcock dice que cuando se habla de retiro temprano "tendemos a centrarnos en el objetivo futuro de dejar nuestros trabajos y vivir el resto de nuestras vidas sin dar un palo al agua. Y la verdad es que eso sería genial, pero también hay que ser realista. Deberíamos centrarnos en el objetivo final. Al fin y al cabo, todo lo que podamos hacer ahora para posicionarnos mejor para conseguir libertad financiera nos vendrá de perlas cuando finalmente cortemos la cuerda de nuestros trabajos a tiempo completo", dice.

2. Prestar atención a las pequeñas cosas de la vida

"Apreciar los pequeños regalos de la vida ayuda a aliviar el estrés y a mantenernos centrados", prosigue.

Adcock habla por ejemplo de pequeños placeres, en su caso, como el fútbol americano, que le ayudaban a relajar el estrés.

"Vivo en Arizona y sigo muy de cerca a los Arizona Cardinals. Durante la temporada de fútbol americano, no solo veo sus partidos, también planifico mi día en torno a estos partidos. Durante 3 horas los domingos, mi vida se basa completamente en una cosa y solo una cosa: los Arizona Cardinals. Todo lo demás espera hasta que termine el partido".

3. Hay que centrarse primero en estar sin deudas

"Las deudas matan nuestras posibilidades de vivir el resto de nuestras vidas sin ningún ingreso o con menos", cuenta. Aunque hay deudas que son peores que otras, Adcock dice que "te estás poniendo en desventaja al pedir prestado un dinero que no tienes". Limita el endeudamiento, especialmente en activos que se deprecian, como los coches, dice como consejo.

4. Encuentra algo que hacer

Adcock incide en que aspirar a jubilarse antes no implica dejar de hacer cosas. Él pone como ejemplo su blog, el cual reconoce que es una forma de obtener a menudo ingresos que no van ligado a horas de trabajo pegado al ordenador.

"Los seres humanos necesitamos sentirnos productivos y realizados, como si estuviéramos aportando algo positivo a la sociedad", incide.

"En lugar de retirarte de, retírate a", matiza. Puede tratarse de una afición, como la carpintería, la construcción de casas o la consultoría. Sea lo que sea, asegúrate de estar ocupado o lo más probable es que te encuentres de nuevo en el trabajo o, en el peor de los casos, deprimido y frustrado.

5. Automatiza el ahorro, no lo dejes a tu disciplina

La automatización -programando transferencias periódicas, por ejemplo- elimina el elemento de la disciplina de la ecuación del ahorro. "Con la automatización, no tenemos que acordarnos de mover nuestro dinero a donde tiene que ir", cuenta.

Adcock recomienda métodos como la reducción de nómina. Es decir, retirar de nuestros ingresos un porcentaje directamente a comienzo de mes como si cobráramos menos.

6. Págate a ti mismo primero

En línea con lo anterior, la pareja recomienda extraer ese dinero primero para el futuro y objetivos que tengamos.

"Tradicionalmente, los presupuestos pagan primero a otras personas o entidades. Es importante contar con que junto a impuestos y otras obligaciones, nosotros somo lo primero", asegura.

7. Ama tu trabajo, pero no necesariamente tu empleo

"Los trabajos son como tu hijo de tres años: algunos días tu trabajo es literalmente lo mejor del mundo, y al día siguiente pone a prueba tu paciencia", ejemplifica.

Para la mayoría de la gente -prosigue-, el trabajo no es más que un medio para conseguir un fin. "Es importante que te guste lo que haces, pero no tengas tanto apego por tu puesto de empleo", acaba.