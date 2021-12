Los 3 consejos de Elon Musk para aquellos que quieren triunfar en los negocios

Elon Musk, tan polémico como genial para muchos, ha sido comparados con una especie de Tony Stark por cómo ha unido tecnología y negocios para crear su enorme fortuna.

Con cierto aura de inventor, Musk ha ido fundando y reconvirtiendo su empresas en función de sus propias pasiones. De crear el que fue el germen de PayPal pasó a pensar en Tesla, y ahora está inmerso con SpaceX en la próxima carrera espacial.

Con esos ingredientes, son muchos los que desearían contar con los consejos de Musk para dirigir sus empresas de forma eficiente.

Por suerte, Musk ha compartido en varias ocasiones su visión más o menos polémica sobre lo que un buen directivo debería tener en cuenta para mantener eficiente y rentable su modelo de negocio.

Hay que centrarse en el producto y en mejorarlo continuamente

"¿Están los directores generales de las empresas estadounidenses lo suficientemente centrados en la mejora de los productos? Creo que la respuesta es no", dijo Musk en 2020 en un encuentro organizado por el Wall Street Journal.

Para Musk, los directivos deben pasar menos tiempo centrándose en cosas como las finanzas, y pasar más tiempo "simplemente tratando de hacer su producto tan increíble como sea posible".

Musk insta a los consejeros delegados a dar un paso atrás y decir: "¿Es nuestro producto todo lo increíble que podría ser? Probablemente no. ¿Qué podrías hacer para hacerlo genial?".

Dejar a un lado las presentaciones y las tareas que no suman directamente

"Sinceramente, recomendaría a cualquiera que me escuche... que pase menos tiempo en reuniones, menos tiempo en presentaciones de PowerPoint, menos tiempo en hojas de cálculo y más tiempo en la fábrica o con los clientes", comentaba también Musk.

El objetivo final es ser un "perfeccionista absoluto del producto que se fabrica o del servicio que se presta [y] buscar comentarios negativos de todos los rincones... de los clientes... de la gente que no es cliente", insistía.

Incluso si un ejecutivo no se especializa en la innovación de productos per se, Musk comentaba que la habilidad es "aprendible". "No es algo misterioso ni complicado", afirmaba.

Para Musk, debería haber menos MBAs dirigiendo empresas

Musk resume su filosofía sobre dirigir una empresa exitosa en dar espacio también a la pasión "de crear algo nuevo" y alejarse de los Excel y las cuentas de resultados.

De hecho, en esa conferencia llegó a decir que había "demasiados MBAs dirigiendo empresas".