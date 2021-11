Una Navidad muy seca: la crisis de suministros y la escasez de trabajadores amenaza con dejar sin alcohol a EEUU y Reino Unido

La Navidad cada vez está más cerca y la alargada sombra de la crisis de suministros sigue acechando. De seguir como hasta ahora, su última víctima sería el sector de las bebidas alcohólicas de Reino Unido y Estados Unidos. Todo parece indicar que a más de uno le esperan unas fiestas muy secas.

La falta de mano de obra, los cuellos de botella en el transporte y el aumento de la demanda de vidrio derivado del incremento en el consumo de alcohol son las principales causas de la escasez de bebidas espirituosas y vino. En Estados Unidos, la producción de botellas para bebidas alcohólicas aumentó un 3% interanual hasta septiembre y las importaciones de botellas de 750 ml para vino y bebidas alcohólicas crecieron un 14%, según datos del Instituto de Envases de Vidrio. Mientras, el gasto en alcohol ha subido casi un 13% en el caso del vino y un 14% en el de las bebidas espirituosas desde el principio de la pandemia, señala la Oficina de Análisis Económico.

Con la temporada alta de ventas tan cerca, las destilerías no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que se resuelva el problema, así que han optado por buscar envases alternativos, como recipientes de plástico o botellas de otro tamaño. Más complicado lo tienen las bodegas, al trabajar con unos calendarios de embotellado fijos que, de no seguirse, pueden echar a perder el producto, asegura un miembro del sector al Financial Times.

Otra alternativa es la importación de botellas, aunque tampoco es una solución perfecta, debido el incremento de los costes de envío y los bloqueos logísticos a nivel global. Además, repercute negativamente en beneficio de bodegas y destilerías, quienes no ven otra salida más que aumentar sus precios.

En el sector, muchos estiman que los problemas persistirán hasta la segunda mitad del próximo año. Por el momento, animan a los consumidores a hacer sus pedidos navideños con antelación, ya que nadie en el sector puede garantizar la disponibilidad del producto.

La escasez de camioneros en Reino Unido persiste

Casi 50 empresas de vinos y bebidas espirituosas de Reino Unido han firmado una carta en la que piden al Ministro de Transportes británico, Grant Shapps, que tome medidas para solventar la falta de conductores de vehículos pesados. A menos que se apliquen medidas urgentes, como extender un programa de visado temporal, el país podría enfrentarse a una escasez de alcohol, aseguran.

En comparación con 2020, algunos productores están tardando hasta cinco veces más en importar sus bebidas, mientras el periodo para procesar los pedidos ha pasado de 2-3 días a más de dos semanas.

Por su parte, el gobierno británico dijo en la CNN que no prevé ninguna interrupción del suministro de alcohol, asegurando que ha actuado rápidamente para atajar todos los problemas relativos a la cadena de suministros.