Así es como puedes saber si tu jefe de verdad te ha dado de alta por todas las horas que has trabajado

Lamentablemente, existen muchos sectores en los que es muy común la economía sumergida. Negocios en los que el empleador no declara todas las horas que su empleado ha trabajado para ahorrar en cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, el trabajador no siempre sabe cómo consultar estos datos y no se da cuenta de que está haciendo horas sin que la Administración las contabilice para sus futuras prestaciones.

Por este motivo, existe un documento que muestra toda la información relativa al trabajador, para tener una herramienta de combate contra estas injusticias: el informe de la vida laboral.

¿Cómo puedo obtener el informe de la vida laboral?

Este documento incluye los días que el trabajador ha estado de alta, los regímenes en los que desarrollado su actividad y las fechas concretas de cada baja, por ejemplo. Para obtener este informe, tan solo es necesario acceder a Import@ss desde la web, la sede electrónica o la app de la Seguridad Social. Para ello, el trabajador tendrá que identificarse a través de uno de los siguientes métodos:

- Certificado electrónico

- Cl@ve

- Vía SMS

No obstante, para identificarse por la última vía, será necesario comunicar previamente a la Seguridad Social el número de teléfono.

Asimismo, si el ciudadano se identifica por cualquiera de estos métodos de acceso podrá acceder y descargar su informe de manera inmediata en formato PDF con la información actualizada.

Por otro lado, Import@ss también permite obtener el informe de la vida laboral sin necesidad de identificarse de alguna de estas formas. Para ello, tan solo será necesario rellenar el formulario incluido en el propio portal, aunque el informe solo podrá recibirse por correo postal si se solicita de esta manera.

¿Cómo puedo saber si mi jefe declara horas de menos por mi trabajo?

Una vez que el trabajador ha obtenido el informe de la vida laboral, tan solo tendrá que dirigirse a uno de los apartados en concreto para saber si su empleador ha declarado realmente todas las horas que el empleado ha trabajado.

Para ello, solo tendrá que fijarse en le columna CTP%, que es donde se refleja la parcialidad del contrato, ahí podrá encontrar el cálculo.

Si la jornada habitual es de ocho horas y el empleado ha estado trabajando cuatro horas diarias, reflejará un coeficiente del 50%. Esto es importante a la hora de computar los días totales trabajados puesto que aquí el trabajador cotiza un día por cada dos trabajados (o en la proporción que corresponda respecto a la parcialidad).