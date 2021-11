Así fue el primer trabajo de Elon Musk: sus inicios antes de fundar PayPal, Tesla o SpaceX

La historia de Elon Musk es conocida. Tras fundar una de las primeras fintech bajo el nombre de X.com, que acabaría formando PayPal, y después venderla, comenzó una creación de empresas hoy conocidas por todos. Fundó SpaceX en 2002 y Tesla en 2003. En 2016, fundó Neuralink y, un año después, creó The Boring Company.

Lo que no se conocen tanto fueron sus inicios hasta llegar a ese momento, cuando siendo un joven de 17 años cambió su Sudáfrica natal por Canadá y compaginó algunos trabajos con los que salir adelante.

Musk llegó a Canadá, donde se nacionalizó fácilmente gracias a que su madre, Maye, nació allí, y se quedó viviendo con su primo, con quien empezó a trabajar en la granja familiar. Toda esta intrahistoria inicial del ahora magnate se cuenta en el libro 'Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future', de Ashlee Vance.

De limpiar salas de calderas a fundar su primera empresa en internet

En el libro se cuenta que Musk salió de Sudáfrica en parte para eludir el servicio militar obligatorio, que veía como una pérdida de tiempo. Pero aquella decisión hizo que su padre se negara a pagarle la Universidad.

La granja de su primo estaba en un pueblo de apenas 400 habitantes en la provincia de Saskatchewan, en el centro del país. En su momento, Musk tuiteó una imagen de él con 17 años en la granja familiar.

Tras un tiempo, y con afán de hacer dinero, Musk preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagados, el cual era limpiar la sala de calderas de un aserradero. Y cogió el trabajo.

Por 18 dólares a la hora, Musk cuenta en la biografía que tuvo que "ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas cabes. Luego, tienes que palear, y coges la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tienes que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste".

Treinta personas comenzaron a principios de la semana con Musk, según el libro. Al tercer día, quedaban cinco personas. Al final de la semana, Musk se quedó con solo dos personas más como compañeros para hacer el trabajo.

Musk acabó dejando el trabajo manual y se dedicó a la tecnología. Se graduó en la Universidad de Pensilvania en Economía y Física en mayo de 1997 y luego se planteó asistir a la Universidad de Stanford, en California, para seguir formándose, pero nunca llegó a hacerlo.

Zip2, la primera empresa de Musk

Eran los finales de los 90 y se mudó a Silicon Valley para solicitar un puesto de trabajo en Netscape, el programa de descargas que en aquel momento puso en jaque a la industria musical.

Musk no consiguió el trabajo en Netscape. "De hecho, intenté pasar el rato en el vestíbulo [de Netscape], pero era demasiado tímido para hablar con nadie. Así que me quedé de pie en el vestíbulo", dijo. "Fue bastante embarazoso", recoge el libro.

A pesar de los inicios poco propicios de Musk en el mundo profesional, su vida da ahí un cambio en el que no se incide mucho y en 1999 vendió su primera empresa, Zip2, a Compaq por unos 300 millones de dólares. Zip2 era un software que proporcionaba guías locales para periódicos en internet, fundada inicialmente con ayuda y aportación económica de su hermano Kimbal y de inversores de Silicon Valley.

Utilizó el dinero de la venta de Zip2 para fundar X.com, la plataforma de servicios financieros en línea que se fusionó con Confinity en 2000 para acabar dando lugar a PayPal. En 2002, eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares, y con ese dinero, a su vez, comenzó Tesla y SpaceX.