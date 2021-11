Así defiende el Ministerio de Consumo la utilidad del sistema Nutriscore

elEconomista Madrid

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha presentado una guía donde explica que es el etiquetado frontal de los alimentos Nutriscore, su utilidad o algunas de sus polémicas, como la del supuesto ataque a la dieta mediterránea o el aceite de oliva.

Qué utilidad tiene el etiquetado Nutriscore

La guía de Aesan explica que la finalidad del Nutriscore es aportar a la ciudadanía una información en valor relativo, que les permita con un solo vistazo comparar la calidad nutricional de los alimentos, lo cual es importante para orientar sus elecciones en el momento de la compra. Eso sí, Aesan deja claro que la gradación de calidad que establece este etiquetado no es general es circunscrita a grupos de alimentos. Así, lo que compara este etiquetado es lo siguiente:

1. Alimentos pertenecientes a la misma categoría, por ejemplo, en el caso de la familia de cereales de desayuno, comparar los copos de avena versus cereales con chocolate versus cereales con chocolate y rellenos, o comparar las galletas secas versus galletas con confituras versus galletas chocolateadas, o las lasañas con carne versus las de salmón versus las de espinacas.

2. Un mismo tipo de alimento propuesto por marcas distintas (por ejemplo comparar cereales de desayuno chocolateados y rellenos de una cierta marca con el producto 'equivalente' de otra marca o galletas chocolateadas de distintas marcas).

3. Alimentos pertenecientes a familias diferentes, pero a condición que pueden sustituirse entre sí, por consumirse en un mismo momento del día (por ejemplo, desayuno, merienda, etc): yogures comparados a postres lácteos, cereales del desayuno comparados a galletas, bollería industrial, o panes industriales, etc.

Para qué no sirve Nutriscore

El documento de Aesan explica que un alimento con una valoración de Nutridcore naranja oscuro, no significa que no deba comprarse, sino que su consumo debe limitarse, o sea, ser de consumo ocasional o consumir en pequeñas cantidades. Así, concluye que este sistema de etiquetado no está concebido para recomendar el consumo de alimentos, para ello están las recomendaciones dietéticas y guías nutricionales promovidas por las autoridades sanitarias y organizaciones científicas.