He cotizado como autónomo y como asalariado: ¿cómo será mi jubilación?

Muchas personas se hacen la misma pregunta: "He cotizado en varios regímenes de la Seguridad Social, ¿con cuál me jubilo?". Cuando un trabajador realiza su actividad tanto como autónomo como asalariado, genera el derecho a percibir una pensión de jubilación por ambas. Sin embargo, no siempre es posible recibir una cuantía de ambas, por lo que por lo general se reducirá a un solo derecho.

De esta manera, se jubilará en el último régimen en el que haya estado de alta cuando termine su vida laboral, aunque para ello debe cumplir todos sus requisitos. De no reunirlos, se jubilará en el régimen donde haya cotizado más tiempo.

¿Puedo cobrar una pensión de ambos regímenes?

Por lo general, solo se puede cobrar una pensión. No obstante, puede darse el caso de cumplir los requisitos para recibir una cuantía mensual por ambas, por lo que se sí que es posible cobrar dos pensiones. Para ello, es necesario:

- Haber cotizado un mínimo de 15 años en cada régimen y que por lo menos se hayan cotizado dos años durante este periodo previos a la solicitud de jubilación.

- Estar en situación de alta o asimilada al alta en cada régimen en el momento en que se accede a la jubilación.

- Por el contrario, en caso de no estar dado de alta en ambos regímenes en los que se pretende causar la jubilación, el trabajador deberá acreditar que ha cotizado en ellos un mínimo de 15 años de forma superpuesta.