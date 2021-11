Así es el primer edificio de madera passivhaus plus de Cataluña

elEconomista Madrid

House Habitat, empresa especializada en la construcción pasiva respetuosa con la salud y el medio ambiente, ha comenzado a hacer realidad un proyecto único: LILU's House: vivienda, oficina y unidad de investigación sobre construcción en madera y edificios Passivhaus para empresas y universidades, que será además el primer edificio con certificado Passivhaus Plus en Cataluña realizado con madera.

Esta semana ha arrancado el montaje de la estructura de madera en Abrera, municipio situado en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. El edificio aspira a ser un modelo en construcción ecológica, eficiencia energética y protección de la salud, y proporcionará datos de manera constante de los parámetros relacionados con estos campos.

Así, arquitectos, ingenieros, técnicos, prescriptores o potenciales clientes interesados en la construcción biopasiva tendrán un punto de referencia donde experimentar las sensaciones de habitar en este tipo de viviendas que aúnan un mínimo consumo de energía (propio de los edificios Passivhaus) con la utilización de materiales sostenibles y saludables.

Edificio saludable

Los profesionales también podrán informarse del sistema de construcción utilizado así como los productos y soluciones técnicas aportados por marcas líderes en sus respectivos segmentos, utilizados para alcanzar semejantes niveles de confort térmico y bienestar con un mínimo consumo de energía, e incluso generando in situ más de la que necesitan.

LILU's House, respondiendo a la filosofía de House Habitat, será un paradigma de edificio sano: un espacio saludable con una excelente calidad del aire, libre de formaldehídos, compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), campos electromagnéticos y otros contaminantes existentes en el interior de los edificios.

El proyecto ha tenido en cuenta los resultados del estudio geobiológico del terreno. Además del empleo de madera natural para estructura, paredes y cubierta, se utilizan

otros materiales inocuos para la salud, como aislamientos, pinturas y morteros. Asimismo, se han incorporado elementos de protección contra el gas radón, técnicas de control de la humedad e instalado un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor para mantener una calidad del aire interior óptima.

Diseño Passivhaus

LILU's House consta de 176,95 m2 distribuidos en dos plantas. El arquitecto Oriol Martínez, colaborador habitual de House Habitat, ha realizado un diseño moderno, compacto, de cubierta inclinada y amplia superficie acristalada para aprovechar la luz y el calor del sol. La fachada es ventilada con acabados en madera tratada en autoclave gris y SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior).

El edificio cuenta con estructura mixta, de entramado ligero de madera y CLT (paneles de madera contralaminada) procedente de bosques gestionados de forma sostenible en los Pirineos. Un sistema de construcción industrializada, de calidad y preciso, que permite acortar significativamente los plazos respecto a la obra tradicional. En el caso de LILU's House está previsto completar estructura y cubierta en 5 días; mientras que la casa estará totalmente terminada en 4 o 5 meses.

La vivienda ha sido proyectada para obtener el certificado Passivhaus Plus bajo la dirección del ingeniero experto Oliver Style, de la empresa Praxis. La categoría Plus del reconocido estándar alemán, el más exigente del mundo en eficiencia energética en los edificios, requiere que la demanda de energía renovable no exceda de 45 kWh/m² año (la de LILU's House será de 42) y que a su vez la generación de energía renovable sea superior a 60 kWh/ m² año, lo que en gran medida se conseguirá mediante una instalación de tejas con placas solares integradas. La vivienda incorpora además un sistema de aerotermia para climatización y ACS.

LILU's House será por tanto un edificio positivo, es decir, generará más energía que la que necesita. No obstante, pese a que el consumo anual neto sea de 0 euros, y a que la energía sobrante se vuelque a la red, al estar conectada, la vivienda tendrá un gasto en factura de energía de 70 euros mensuales de media (IVA incluido) correspondiente en un 70% a gastos fijos (potencia contratada, peajes, alquiler de equipos e impuestos).

Para conseguir el certificado Passivhaus Plus, se ha realizado un pormenorizado estudio de sus necesidades energéticas, que abarca aspectos que van desde el terreno, la altitud, la climatología de la zona, las sombras o la radiación solar hasta el control de diferentes variables constructivas como la hermeticidad al paso del aire o la rotura de puentes térmicos.

En cuanto a los materiales, se utilizan altos niveles de aislamiento térmico (así como acústico) en solera, fachada e interior, a los que hay que añadir las cualidades propias de la madera. LILU's House incorporará diferentes tipos de ventanas, todas ellas de máximas prestaciones, fabricadas expresamente para la edificación Passivhaus o de consumo de energía casi nulo. Persianas de lamas orientables protegerán la vivienda de la radiación solar en los meses más cálidos.

Un banco de datos sobre construcción biopasiva

LILU's House pretende ser un banco de datos y de difusión de conocimiento sobre construcción biopasiva con madera según el estándar Passivhaus. Por este motivo, van a ser monitorizados factores como el nivel de CO2 existente, las temperaturas, la humedad relativa, la presencia de formaldehídos, COVs u otras partículas contaminantes. También se registrarán consumos energéticos generales y de las diversas instalaciones. Toda esa información se volcará en una página web para consulta de las empresas participantes en este proyecto.

A su vez, LILU's House servirá como caso de estudio en las clases prácticas que realicen profesores y alumnos de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, con quien House Habitat colabora en varios proyectos internacionales relacionados con la construcción sostenible.

LILU's House es un proyecto colaborativo en el que profesionales, instituciones, empresas y marcas de consolidada trayectoria en edificación han aportado sus conocimientos y sus productos más punteros para convertirlo en un edificio ejemplar desde el punto de vista de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la salud.