Así será el futuro según Jeff Bezos: los humanos nacerán en el espacio y crearán colonias

Jeff Bezos y Elon Musk son los principales promotores del futuro espacial de la humanidad. Ambos saben que las décadas venideras de la humanidad pasan por colonizar el espacio, y así lo demuestra el fundador de Blue Origin.

Según Bezos, los humanos nacerán en el espacio y formarán colonias en un futuro. Hábitats flotantes que imitan el clima de la Tierra y la atracción gravitacional, esta es la imagen que proyecta el magnate de los viajes espaciales. Una suerte de cilindros flotantes y giratorios que podrían albergar hasta un millón de personas y tener ríos, bosques y vida silvestre, explicó durante el Foro Ignatius 2021 de Washington.

Los humanos visitarán la tierra como quien visita una reserva natural

"Durante siglos, muchas personas nacerán en el espacio. Será su primer hogar", explica el magnate. "Ellos nacerán en estas colonias, vivirán en estas colonias. Luego, visitarán la Tierra de la misma manera que usted visitaría el Parque Nacional de Yellowstone", dijo durante su intervención en el evento, tal y como recoge Insider.

Para Bezos, la formación de colonias debería ser el futuro prácticamente obligado de la humanidad. De hecho, no considera una opción la posibilidad de habitar otro planeta y reiniciar la vida humana en él.

Precisamente, aquí aparece el foco del debate entre Bezos y Musk. ¿Cómo asegurar el futuro de la especie? Esa es la gran pregunta que se hacen ambos magnates de los viajes aeroespaciales.

De hecho, el CEO de SpaceX ha reiterado en numerosas ocasiones que el fin último de su compañía es colonizar Marte. Tanto es así, que en alguna ocasión ha mencionado la posibilidad de terraformar el planeta lanzando misiles nucleares contra sus polos, de tal manera que aumente la temperatura del astro.

No obstante, la NASA ha tenido que tomar cartas en el asunto para advertir que esta iniciativa no resultaría efectiva, ya que los efectos de las bombas atómicas serían transitorios y no se darían unas condiciones sostenidas en el tiempo como para asegurar un ecosistema habitable.

Por su parte, Elon Musk tampoco ve coherencia en el plan de Jeff Bezos, ya que la logística sería demasiado complicada. "Sería necesario transportar grandes cantidades de masa desde planetas, lunas o asteroides", dijo. "Sería como intentar construir Estados Unidos en medio del Océano Atlántico".