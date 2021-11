La lista de las mejores ciudades del mundo con mejor iluminación navideña (dos españolas)

elEconomista Madrid

Los días festivos de diciembre, ya sean los del puente o los propios de la Navidad, son una oportunidad para hacer una escapada invernal. Un tiempo que es propicio para hacer turismo urbano, pues las ciudades ofrecen su mejor cara con las luces y mercadillos navideños. El portal Best Destinations in Europe ha dado a conocer el ranking de las ciudades con mejores iluminaciones. Atención, Vigo no está.

La ciudad de Madrid

El portal resalta que cada año Madrid ofrece no uno, sino 4 grandes mercados navideños. Así, se puede descubrir el Mercado de Diiseño, la Feria Dulces de Navidad, el Mercadillo del Gato o el favorito del portal, el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor. Este mercado navideño comienza la última semana de noviembre y termina a finales de diciembre. Sin duda, es el mercado navideño más bonito de España.

La ciudad de Málaga

El portal explica que Málaga es uno de los destinos más de moda para todos los viajeros en Europa. Sobre las luces de navidad, pone el foco en las guirnaldas iluminadas que se pone sobre las palmeras de la ciudad. Además, destaca la oferta cultural, gracias a la multitud de conciertos callejeros. "Málaga ofrece cada año un espectáculo excepcional a visitantes de todo el mundo que vienen a descubrir uno de los destinos más bonitos para visitar en Navidad", resalta la publicación.

Lista completa

El resto de la lista está compuesta por Opatija (Croacia), Moscú (Rusia), Tallin (Estonia), Montbeliard (Francia), Colmar (Francia), Liubliana (Eslovenia), Praga (República Checa), Funchal (Portugal), Niza (Francia), Montecarlo (Mónaco), Reims (Francia), Salerno (Italia), Edimburgo (Reino Unido), Zagreb (Croacia), Viena (Austria), Gdansk (Polonia), Londres (Reino Unido), Budapest (Hungría) y Vilna (Lituania).