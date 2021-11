Aviso a clientes de Bankia: recuerda que no podrás utilizar Bizum durante este fin de semana

La integración de Bankia en CaixaBank está llegando a su fin. Los clientes de este banco están viendo como sus servicios están sufriendo grandes cambios y el último es el proceso de renovación de Bizum.

Bankia se ha encargado de recordar durante esta semana que su servicio de envío online de dinero se paralizaría desde el 12 de noviembre hasta el día 14 del mismo mes. Los siete millones de clientes de la entidad no podrán utilizar Bizum durante este fin de semana, así como tampoco podrán realizar transferencias y la banca digital solo podrá utilizarse a modo de consulta.

Tal y como ha informado el banco, este servicio dejará de funcionar este viernes a las 15:00 de la tarde. Los clientes podrán volver a utilizar Bizum a partir del próximo lunes día 15 de noviembre.

Sin embargo, este no es el único cambio que sufrirán los usuarios de Mi Bankia, que tampoco podrán realizar compras en comercios electrónico, aunque sí que podrán pagar en tiendas físicas y retirar dinero de los cajeros. No obstante, no se actualizará el saldo de las cuentas personales cuando se retire dinero en efectivo o cuando se pague con la tarjeta de crédito.

Los clientes de Bankia tendrán que cambiar de aplicación

Uno de los aspectos que más puede resultar una molestia para los clientes de Bankia es el cambio de aplicación móvil. Es un trámite obligatorio para poder seguir utilizando los servicios de la banca.

De esta manera, los usuarios de Mi Bankia tendrán que descargarse la aplicación CaixaBank Now para poder utilizar tanto Bizum como el resto de servicios, así como CaixaBank Sign, para poder utilizar algunas operaciones.